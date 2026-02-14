Η Αθήνα στην εποχή των guests: Οι βραδιές που αλλάζουν τον ρυθμό της πόλης

Τα guest dinners δεν είναι πια «ένα ακόμη event». Είναι ο τρόπος με τον οποίο μια πόλη μετρά τον παλμό της γαστρονομικής της σεζόν: συγκεκριμένες ημερομηνίες, περιορισμένα μενού, κουζίνες που ανοίγουν για να υποδεχθούν καλεσμένους σεφ και μοναδικές βραδιές που δεν θα επαναληφθούν ποτέ με τον ίδιο τρόπο.

Οι επόμενες εβδομάδες έχουν αυτό ακριβώς το στίγμα, με 4-hands και 6-hands συνεργασίες οι οποίες φέρνουν μαζί βραβευμένους chefs και διαφορετικές σχολές μαγειρικής, με επίκεντρο πάντα τη γεύση. Το ενδιαφέρον σε αυτά τα δείπνα δεν βρίσκεται μόνο στη συγκέντρωση των προσώπων. Τα βράδια λειτουργούν σαν συμπυκνωμένες στιγμές με τα μενού να γράφονται ειδικά για την περίσταση, τη μαγειρική γνώση να μεταλαμπαδεύεται και την Αθήνα να κινείται σε ρυθμούς ευρωπαϊκής μητρόπολης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ξεκινάμε την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου με το Jerár, το εστιατόριο που έβαλε στον χάρτη του Οδηγού Michelin τη Δάφνη, να συνεχίζει τη σειρά Somm’s Table | Legends και να φιλοξενεί τον Αρτέμη Καραμολέγκο, σε μια ημέρα αφιερωμένη στο κρασί της Σαντορίνης και στην έννοια της παλαίωσης. Στο επίκεντρο βρίσκεται μια κάθετη γευσιγνωσία του PYRITIS, με επιλεγμένες χρονιές από το 2015 έως το 2022, δίνοντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της ετικέτας μέσα στον χρόνο και να δουν πώς η κάθε σοδειά αποτυπώνει διαφορετικά το ηφαιστειακό terroir του νησιού.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jerár (@jerar_athens)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρόγραμμα της ημέρας είναι δομημένο σε δύο ενότητες: masterclass από τις 13:00 έως τις 15:00 και wine lunch από τις 15:00 έως τις 17:00, με ειδικά διαμορφωμένο μενού από τον σεφ του Jerár, Χάρη Νικολούζο, εμπνευσμένο από τα κρασιά του οινοποιείου. Η εμπειρία έχει σχεδιαστεί ως καθοδηγούμενη δοκιμή, με έμφαση στις διαφορετικές εκφράσεις του Ασύρτικου και στο πώς η ποικιλία μεταφράζει το χρόνο, το έδαφος και τη δουλειά στο αμπέλι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jerár (@jerar_athens)

Το οινοποιείο toy Αρτέμη Καραμολέγκου αποτελεί τη συνέχεια μιας οικογενειακής παράδοσης που ξεκινά σχεδόν έναν αιώνα πριν στη Σαντορίνη. Από την πρώτη κάναβα του 1952 έως τη δημιουργία του σύγχρονου οινοποιείου στην Έξω Γωνιά το 2003, η φιλοσοφία του παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στη διατήρηση και ανάδειξη της οινικής κληρονομιάς του νησιού. Σήμερα, το οινοποιείο έχει διεθνή αναγνώριση για τις αυθεντικές εκφράσεις του Ασύρτικου, αναδεικνύοντας το δυναμικό παλαίωσης της ποικιλίας και τα ηφαιστειακά εδάφη της Σαντορίνης. Στο χαρτοφυλάκιό του περιλαμβάνονται ετικέτες όπως Σαντορίνη ΠΟΠ, Νυκτέρι, τα Fine Wine Selection 34 και Πυρίτης, καθώς και μια επιλεγμένη σειρά Single Vineyards.

Μία από τις βραδιές που ξεχωρίζουν είναι αυτή της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου, στο Pharaoh. Η σειρά δείπνων Pharaoh Fire Nights επιστρέφει και φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Αθήνα τον Diego Rossi από τη θρυλική trattoria Trippa του Μιλάνου, βραβευμένη με Michelin Bib Gourmand. Από το 2015, η Trippa έχει επηρεάσει καθοριστικά τη σύγχρονη γαστρονομική ταυτότητα της ιταλικής πόλης. Δεν είναι καθόλου τυχαίο άλλωστε πως παραμένει σταθερά sold out, με κρατήσεις που εξαφανίζονται σε λίγα λεπτά από τη στιγμή που ανοίγουν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Pharaoh (@pharaohathens)

Ο γεννημένος στη Βερόνα Rossi έχει περάσει από σημαντικές κουζίνες της Βόρειας Ιταλίας, από το μονάστερο Locanda Margon στο Trento έως το τριάστερο St. Hubertus στο Hotel Rosa Alpina, δίπλα στον Norbert Niederkofler. Η συνειδητή του επιλογή να απομακρυνθεί από τη φόρμα της υψηλής γαστρονομίας και να επενδύσει στη σύγχρονη εκδοχή της cucina povera είναι αυτό που κάνει την Trippa τόσο διαφορετική. Πρόκειται για μια κουζίνα που στηρίζεται σε off cuts, εντόσθια, άγρια χόρτα, φρούτα και χειροποίητα ζυμαρικά, με μενού που αλλάζει καθημερινά ανάλογα με το τι βρίσκουν στην αγορά.

Στο Pharaoh το tasting menu θα στοιχίζει 120€/άτομο (χωρίς κρασί), με δύο slots στις 18:30 και στις 21:30. Τα πιάτα που θα περιλαμβάνει είναι χαρακτηριστικές σπεσιαλιτέ της Trippa όπως ο τηγανητός πατσάς, τα χειροποίητα λουκάνικα, η αρνίσια συκωταριά με μέντα και πεκορίνο, το ψητό μεδούλι, αλλά και ένα από τα πιο φημισμένα vitello tonnato στην Ιταλία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Pharaoh (@pharaohathens)

Την ίδια μέρα (16/02/2026), στο Παλαιό Φάληρο ο Γρηγόρης Κίκης συνεχίζει τη σειρά των 6-hands events στο UPON και υποδέχεται στην ανοιχτή κουζίνα του τους Heros De Agostinis και Luca Piscazzi. Το ενδιαφέρον εδώ είναι η μεγάλη εμπειρία των δύο Ιταλών. Από τη μια βρίσκεται ο De Agostinis, μαθητής του Heinz Beck, συνεργάτης των Joël Robuchon και Heinz Winkler και Marc Veyrat με πάνω από 30 χρόνια «θητείας» στον χώρο και ένα Michelin Star για το εστιατόριο INEO κι από τη άλλη ο Piscazzi, ο οποίος έχει διαγράψει λαμπρή διεθνή πορεία και ως head chef στο Pelagos οδήγησε το εστιατόριο να κατακτήσει ένα αστέρι Michelin το 2021. Το μενού, που θα προσφέρουν οι τρεις σεφ όπως έχει ανακοινωθεί, περιλαμβάνει ξεχωριστά πιάτα όπως η Σικελιανή γαρίδα και τα Cappelletti και καλκάνι με τσορίθο. Κάθε γευστική πρόταση βρίσκεται φυσικά σε άμεση σύνδεση με τις οινικές επιλογές του εστιατορίου, τις οποίες επιμελείται ο σομελιέ Τάκης Βασιλάκης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Upon (@upon.ath)

Αυτός ο γαστρονομικός κύκλος κλείνει στις 10 Μαρτίου, με ένα ακόμη 4-hands dinner στο μισελενάτο Makris Athens. Ο chef Πέτρος Δήμας συνεργάζεται με τον Rafael Cagali από το Da Terra του Λονδίνου, εστιατόριο με δύο αστέρια Michelin, για ένα μενού ειδικά σχεδιασμένο για τη βραδιά, με έμφαση στην πρώτη ύλη, την τεχνική και τη σύγχρονη μαγειρική γραφή και φυσικά στην ανάδειξη της φιλοσοφίας των δημιουργών του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @makrisrestaurants

Το wine pairing έχει επιμεληθεί ο Master of Wine Γιάννης Καρακάσης, ενώ στη σάλα θα βρίσκεται τόσο ο Charlie Lee, General Manager του Da Terra όσο και η Maria Boumpa, Wine Director του Da Terra και IWSC UK Sommelier of the Year 2025.

Για όσους παρακολουθούν τη γαστρονομική Αθήνα, οι επόμενες εβδομάδες είναι ακριβώς αυτό: ένα πυκνό πρόγραμμα από βραδιές που αξίζουν έγκαιρη κράτηση.

INFO

Jerár: Aγίας Βαρβάρας 55, Δάφνη, 2109755764

Pharaoh.: Σολωμού 54, Αθήνα, 2103808412

UPON: Δημοκρατίας 33, Παλαιό Φάληρο, 2109817878

Makris Athens: Άστιγγος 10, Ερμού, Αθήνα, 2160047777