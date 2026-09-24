Συνταγή για την πιο γρήγορη τυρόπιτα χωρίς φύλλο

Μια εύκολη και γρήγορη και υγιεινή και ελαφριά τυρόπιτα, συγκεντρώνει πολλές αρετές.

Διαφορετική από την κλασική, χωρίς φύλλο και χωρίς ιδιαίτερη προετοιμασία, είναι ιδανικό πρωινό ή σνακ για να πάρουμε μαζί μας στη δουλειά ή στο σχολείο.

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Με αυγά, γιαούρτι, αλεσμένη βρώμη και φέτα φτιάχνουμε ένα απλό μείγμα που μπαίνει κατευθείαν στον φούρνο ή στο air fryer και σε λίγα λεπτά γίνεται μια χρυσαφένια, νόστιμη κουρκουτόπιτα.

Δεν προσθέτουμε αλάτι γιατί η φέτα είναι αρκετά αλμυρή και, είπαμε ότι θέλουμε μια πιο υγιεινή εκδοχή, γενικά.

Αλέθουμε τη βρώμη όσο πιο λεπτή μπορούμε για να ενσωματωθεί καλύτερα στο μείγμα και να μην έχουμε κομμάτια βρώμης στο τελικό αποτέλεσμα.

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Τυρόπιτα χωρίς φύλλο

Υλικά:

2 αυγά (περίπου 100 γρ.)

40 γρ. βρώμη, αλεσμένη (στο multi)

60 γρ. στραγγιστό γιαούρτι

60 γρ. φέτα

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C, στις αντιστάσεις. Αν χρησιμοποιήσουμε air fryer, ψήνουμε στους 180°C.

Σε ένα μπολ χτυπάμε τα αυγά με το γιαούρτι μέχρι να ομογενοποιηθούν. Προσθέτουμε την αλεσμένη βρώμη και ανακατεύουμε καλά, μέχρι να έχουμε ένα σχετικά πυκνό μείγμα.

Θρυμματίζουμε τη φέτα με τα χέρια μας και την προσθέτουμε στο μπολ.

Τρίβουμε φρεσκοτριμμένο πιπέρι και ανακατεύουμε απαλά, ώστε η φέτα να κατανεμηθεί σε όλο το μείγμα χωρίς να διαλυθεί.

Αδειάζουμε το μείγμα σε μικρό, ελαφρώς λαδωμένο πυρίμαχο σκεύος ή ταψάκι και ισιώνουμε την επιφάνεια.

Ψήνουμε στους 200°C για περίπου 15-20 λεπτά, μέχρι να φουσκώσει ελαφρά και να αποκτήσει χρυσαφένιο χρώμα στην επιφάνεια.

Στο air fryer ψήνουμε για περίπου 10-12 λεπτά.

Αφήνουμε την τυρόπιτα να σταθεί για 3-5 λεπτά πριν την κόψουμε. Έτσι θα σταθεροποιηθεί το εσωτερικό της και θα σερβίρεται πιο εύκολα.