Συνταγή για μοσχαρίσιο φιλέτο με σάλτσα μαυροδάφνης

Ένα καλό μοσχαρίσιο φιλέτο θέλει προσεκτικό ψήσιμο και μια σάλτσα που να έχει αρκετή ένταση για να σταθεί δίπλα του.

Εδώ τη δουλειά αυτή την αναλαμβάνει η Μαυροδάφνη: το γλυκό, φρουτώδες κρασί δίνει βάθος στη σάλτσα.

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Κρεμμύδι, σκόρδο, θυμάρι και το δαφνόφυλλο προσθέτουν πιο σύνθετο άρωμα χωρίς να σκεπάζουν το κρέας.

Ζητήστε το φιλέτο να είναι αρκετά παχύ, περίπου 5 εκατοστά.

Αφού το κρέας πάρει χρώμα, συνεχίζουμε το μαγείρεμα σε χαμηλότερη φωτιά μέσα στη σάλτσα.

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Στο τέλος αποσύρουμε το κρέας και αφήνουμε τη Μαυροδάφνη να συμπυκνωθεί μόνη της για λίγα λεπτά.

Μοσχαρίσιο φιλέτο με σάλτσα μαυροδάφνης

Υλικά για 2 άτομα:

2 μοσχαρίσια φιλέτα, περίπου 250-300 γρ. το καθένα, πάχους περίπου 5 εκ.

45 γρ. ελαιόλαδο

100 γρ. κόκκινο κρεμμύδι, πολύ ψιλοκομμένο

5 γρ. σκόρδο, πολτοποιημένο

80 γρ. κονιάκ

180 γρ. Μαυροδάφνη

1 κλωνάρι φρέσκο θυμάρι

1 φύλλο δάφνης

5 γρ. αλάτι

1 γρ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση:

Βγάζουμε τα φιλέτα από το ψυγείο περίπου 20-30 λεπτά πριν από το μαγείρεμα, ώστε να μην είναι παγωμένα στο κέντρο όταν τα βάλουμε στο τηγάνι. Τα σκουπίζουμε καλά με χαρτί κουζίνας και τα αλατοπιπερώνουμε.

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε βαθύ τηγάνι ή πλατιά κατσαρόλα, σε δυνατή φωτιά.

Όταν κάψει καλά, βάζουμε τα φιλέτα και τα ροδίζουμε για περίπου 1 λεπτό από κάθε πλευρά. Θέλουμε να πάρουν έντονο χρώμα στην επιφάνεια, χωρίς να τα ψήσουμε ακόμη μέχρι μέσα.

Χαμηλώνουμε ελαφρά τη φωτιά και προσθέτουμε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι και το σκόρδο. Τα μαγειρεύουμε για 2-3 λεπτά, ανακατεύοντας προσεκτικά γύρω από τα φιλέτα, μέχρι να μαλακώσει το κρεμμύδι.

Αποσύρουμε για λίγο το τηγάνι από τη φωτιά και σβήνουμε με το κονιάκ. Το επαναφέρουμε στη φωτιά και αφήνουμε για 1-2 λεπτά, μέχρι να εξατμιστεί το μεγαλύτερο μέρος του αλκοόλ.

Προσθέτουμε τη Μαυροδάφνη, το θυμάρι και τη δάφνη. Γυρίζουμε τα φιλέτα ώστε να έρθουν σε επαφή με τη σάλτσα, χαμηλώνουμε τη φωτιά και σκεπάζουμε.

Σιγομαγειρεύουμε για περίπου 5-6 λεπτά, γυρίζοντας τα φιλέτα μία φορά ακόμη. Ο ακριβής χρόνος εξαρτάται από το πάχος τους και από το πόσο ψημένο θέλουμε το κρέας.

Βγάζουμε τα φιλέτα από το τηγάνι και τα αφήνουμε σε ζεστό πιάτο για λίγα λεπτά. Αφαιρούμε το θυμάρι και τη δάφνη και δυναμώνουμε τη φωτιά κάτω από τη σάλτσα.

Βράζουμε για περίπου 3 λεπτά, μέχρι να μειωθεί η ποσότητα των υγρών και η Μαυροδάφνη να αποκτήσει πιο πυκνή υφή. Δοκιμάζουμε και διορθώνουμε το αλάτι και το πιπέρι.

Επιστρέφουμε τα φιλέτα για λίγο στο τηγάνι, μόνο για να ζεσταθούν και να καλυφθούν από τη σάλτσα, ή τα μεταφέρουμε κατευθείαν στα πιάτα και περιχύνουμε από πάνω.

Σερβίρουμε με πουρέ πατάτας ή μια πράσινη σαλάτα.