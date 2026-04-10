Η εύκολη μαγειρίτσα της μαμάς μου

Δεν γίνεται «Χριστός Ανέστη», που δεν θα συνοδεύεται από την μαγειρίτσα της μαμάς Ελένης, που είναι σπουδαία μαστόρισσα της Αναστάσιμης σούπας.

Την φτιάχνει τόσο καλή, λένε όσοι την έχουν δοκιμάσει, που της ζητάνε να την ετοιμάσει και άσχετες μέρες μέσα στο χρόνο, που δεν είναι Πάσχα.

Το μόνο υλικό που παίζεται αν θα μπει, είναι το ελάχιστο ρύζι, το οποίο, ωστόσο, δεν είναι απαραίτητο.

Ιδανικά ετοιμάζουμε το αυγολέμονο, μετά την εκκλησία και σερβίρουμε αμέσως, τη μαγειρίτσα ζεστή.

Με τα απαραίτητα και παραδοσιακά φιλάκια στο αυγολέμονο.

Μαγειρίτσα εύκολη

Υλικά:

1 συκωταριά αρνίσια

2 μέτρια ξερά κρεμμύδια

6 φρέσκα κρεμμυδάκια

2 μαρούλια

½ ματσάκι άνηθο

αλάτι-πιπέρι

3 αυγά

1 ποτήρι κρασιού λεμόνι

1 φλ. καφέ ελαιόλαδο

Εκτέλεση:

Σε μεγάλη κατσαρόλα βράζουμε μπόλικο νερό.

Πλένουμε καλά τη συκωταριά και μόλις κοχλάσει το νερό, την βουτάμε μέσα για 2-3 λεπτά να ζεματιστεί, γιατί έτσι κόβεται πιο εύκολα σε μικρά κομματάκια.

Εν τω μεταξύ, σοτάρουμε τα κρεμμύδια για λίγα λεπτά και στη συνέχεια ρίχνουμε τα κομμάτια της συκωταριάς να σοταριστούν και αυτά.

Μόλις μισο – μαλακώσει το κρέας, ρίχνουμε τα ψιλοκομμένα φρέσκα κρεμμυδάκια, τα μαρούλια και τον άνηθο.

Αλατοπιπερώνουμε και μαγειρεύουμε για 15 λεπτά.

Κατεβάζουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά, αφήνουμε λίγο να κρυώσει και ετοιμάζουμε το αυγολέμονο.

Χτυπάμε τα αυγά με τον χυμό λεμονιού και ύστερα λίγο-λίγο, ρίχνουμε ζωμό από τη σούπα.

Ρίχνουμε το αυγολέμονο στη χλιαρή μαγειρίτσα και ανακατεύουμε καλά.