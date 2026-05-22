Συνταγή για γαύρο στον φούρνο με χόρτα και αρωματικά

Ο γαύρος είναι από τα πιο αγαπημένα ψάρια της ελληνικής κουζίνας.

Είναι οικονομικός, νόστιμος και ιδιαίτερα θρεπτικός.

Μπορεί να μεταμορφωθεί σε ένα εξαιρετικά αρωματικό και ισορροπημένο φαγητό με λίγα μόνο υλικά.

Στη συγκεκριμένη συνταγή, ο φρέσκος γαύρος ψήνεται πάνω σε στρώση από τρυφερά χόρτα, μαρούλι και μυρωδικά, απορροφώντας όλα τα αρώματα και τους χυμούς τους.

Τα σέσκουλα και τα μαρούλια λιώνουν γλυκά στο ψήσιμο, ενώ ο μάραθος και ο μαϊντανός χαρίζουν φρεσκάδα και ένταση.

Γαύρος στον φούρνο με χόρτα

Υλικά:

1 κιλό χοντρό γαύρο καθαρισμένο

80 γρ. ελαιόλαδο

1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι, κομμένο σε λεπτές φέτες

500 γρ. σέσκουλα

2 μέτρια μαρούλια

5-6 φρέσκα κρεμμυδάκια

1 λεμόνι120 γρ. ντοματίνια κομμένα στη μέση

2 κ.σ. ψιλοκομμένο μαϊντανό

2 κ.σ. ψιλοκομμένο μάραθο

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση:

Καθαρίζουμε πρώτα τον γαύρο αφαιρώντας τα κεφάλια και τα εντόσθια, τον ξεπλένουμε πολύ καλά κάτω από τρεχούμενο νερό και τον αφήνουμε να στραγγίσει καλά σε σουρωτήρι.

Τον αλατίζουμε ελαφρά και τον διατηρούμε στο ψυγείο μέχρι να ετοιμάσουμε τα υπόλοιπα υλικά.

Πλένουμε σχολαστικά τα σέσκουλα και τα μαρούλια, τα στεγνώνουμε και τα κόβουμε σε μεγάλα κομμάτια.

Ψιλοκόβουμε τα φρέσκα κρεμμυδάκια και ετοιμάζουμε τα μυρωδικά μας.

Σε μια φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε τη μισή ποσότητα από το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το ξερό κρεμμύδι σε μέτρια φωτιά μέχρι να μαλακώσει και να γυαλίσει.

Προσθέτουμε τα φρέσκα κρεμμυδάκια και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για λίγα ακόμη λεπτά ώστε να βγάλουν το άρωμά τους.

Ρίχνουμε τα σέσκουλα και τα μαρούλια στην κατσαρόλα, αλατοπιπερώνουμε ελαφρά και ανακατεύουμε μέχρι να μειωθεί ο όγκος τους και να μαραθούν ομοιόμορφα.

Μαγειρεύουμε για περίπου 5 λεπτά, μέχρι να αποβάλουν τα υγρά τους και να γίνουν τρυφερά.

Απλώνουμε τα χόρτα σε ομοιόμορφη στρώση μέσα σε ταψί και πασπαλίζουμε με τον μάραθο και τον μαϊντανό.

Από πάνω τοποθετούμε τον γαύρο στη σειρά και σκορπίζουμε τα ντοματίνια ανάμεσα στα ψάρια.

Περιχύνουμε με το υπόλοιπο ελαιόλαδο.

Στύβουμε τον μισό χυμό λεμονιού πάνω από το φαγητό και κόβουμε το υπόλοιπο λεμόνι σε λεπτές φέτες, τις οποίες τοποθετούμε διάσπαρτα στο ταψί.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C, στον αέρα, για περίπου 20 λεπτά στη μεσαία σχάρα, μέχρι ο γαύρος να ψηθεί σωστά.