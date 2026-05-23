No Crumbs x rhoé: Ένα κυριακάτικο pop-up αφιερωμένο στη σύγχρονη αρτοποιία στο κέντρο της Αθήνας

Στις 24 Μαΐου, το rhoé φιλοξενεί το No Crumbs σε ένα brunch event που φέρνει στο προσκήνιο τη χειροποίητη δημιουργία, τις ποιοτικές πρώτες ύλες και τη σύγχρονη κουλτούρα του bakery.

Την Κυριακή 24 Μαΐου, από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, το rhoé υποδέχεται το No Crumbs σε ένα ξεχωριστό pop-up event στο ισόγειο του πολυχώρου του, στην καρδιά της Αθήνας. Η συνεργασία φέρνει κοντά δύο concepts που μοιράζονται κοινές αξίες γύρω από την ποιότητα της πρώτης ύλης, τη χειροποίητη δημιουργία και τη σύγχρονη γαστρονομική κουλτούρα, μετατρέποντας το brunch σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας.

Πίσω από το No Crumbs βρίσκονται οι Παναγιώτης Κουτσουμπής, Μιχάλης Μερζένης, Άννα Τασιούλα και Κωνσταντίνος Ξηρός, ενώ το pastry concept φέρει την υπογραφή της consultant pastry chef Λίζας Κερμενίδου. Με εμπειρία από το Λονδίνο και σημαντικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων και ο τίτλος της Pastry Chef της Χρονιάς από τον FNL Guide, η Κερμενίδου έχει συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση της ταυτότητας του No Crumbs. Η προσήλωση στις σωστές τεχνικές, η zero waste φιλοσοφία και η επιλογή εξαιρετικών πρώτων υλών το έχουν κάνει ήδη να ξεχωρίσει για τα χαρακτηριστικά αρτοποιήματα, τα ξεχωριστά γλυκά και τη σύγχρονη αισθητική του.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν μερικές από τις πιο δημοφιλείς δημιουργίες του No Crumbs, όπως το Butter Croissant, το Cinnamon Sticky Bun, το Banana Coconut Cake σε vegan εκδοχή και ακόμη περισσότερες προτάσεις που έχουν αποκτήσει φανατικό κοινό χάρη στην ισορροπία γεύσης, υφής και φρεσκάδας.

Το rhoé, με τη σύγχρονη all day ταυτότητά του και την προσέγγιση που συνδέει τη γαστρονομία με τη δημιουργικότητα και την εμπειρία της φιλοξενίας, αποτελεί το φυσικό σκηνικό για αυτή τη συνεργασία. Από τον specialty coffee μέχρι την αρτοποιία που αποτελούν δύο από τα βασικά χαρακτηριστικά του, συναντά με άνεση τη φιλοσοφία του No Crumbs σε ένα κυριακάτικο gathering με γεύση, μουσική και χαλαρή διάθεση στο κέντρο της πόλης. Τη μουσική επιμέλεια της ημέρας αναλαμβάνει ο DJ Snatch.

Info

rhoé, Ερμού 92-94, Αθήνα