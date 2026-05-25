Συνταγή για μυζηθρόπιτα με μέλι μαστίχα και άρωμα εσπεριδοειδών

Σε όλα σχεδόν τα Κυκλαδονήσια, μπορούμε να βρούμε, στα παραδοσιακά καφενεία αυτή την αφράτη αρωματική πίτα.

Είναι η Αιγαιοπελαγίτικη εκδοχή του ψημένου cheesecake.

Η γλυκιά μυζηθρόπιτα, ειδικά αν μπορούμε να βρούμε φρέσκια μυζήθρα, την Άνοιξη, είναι εξαιρετικά αυθεντική συνταγή.

Με απλά υλικά και μοναδικά αρώματα, αυτό το παραδοσιακό γλύκισμα συνδυάζει τη βελούδινη υφή του τυριού με τη φυσική γλύκα του μελιού, που προστίθεται στο τέλος.

Η μαστίχα, η κανέλα και το ξύσμα εσπεριδοειδών, χαρίζουν ιδιαίτερα τα αρώματα.

Γλυκιά μυζηθρόπιτα

Υλικά:

1,5 κιλό φρέσκια ανάλατη μυζήθρα, καλά στραγγισμένη

180 γρ. θυμαρίσιο μέλι

5 αυγά

1/2 κ.γ. κοπανισμένη μαστίχα

2 πρέζες αλάτι

1/2 κ.γ. κανέλα

ξύσμα από 1/2 λεμόνι & 1/2 πορτοκάλι

20 γρ. ψιλό σιμιγδάλι

120 γρ. μέλι για το σερβίρισμα

λίγη κανέλα για το τελείωμα

Εκτέλεση:

Αφήνουμε αρχικά τη μυζήθρα εκτός ψυγείου ώστε να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου και να δουλεύεται πιο εύκολα.

Τη μεταφέρουμε σε μεγάλο μπολ και τη λιώνουμε καλά με πιρούνι μέχρι να αποκτήσει πιο κρεμώδη υφή. Προσθέτουμε το μέλι, τα χτυπημένα αυγά, τη μαστίχα, το αλάτι, την κανέλα και το ξύσμα από τα εσπεριδοειδή.

Ανακατεύουμε πολύ καλά το μείγμα μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά και να δημιουργηθεί μια απαλή και αρωματική κρέμα.

Ρίχνουμε σταδιακά το σιμιγδάλι συνεχίζοντας το ανακάτεμα, ώστε να ενσωματωθεί σωστά χωρίς να σβολιάσει.

Βουτυρώνουμε ένα στρογγυλό ταψί περίπου 28 εκ. ή ένα πυρίμαχο σκεύος και αδειάζουμε μέσα το μείγμα. Με ένα κουτάλι ισιώνουμε απαλά την επιφάνεια.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C στις αντιστάσεις, στην κάτω σχάρα, για περίπου 45 λεπτά μέχρι να αποκτήσει όμορφο χρυσαφένιο χρώμα.

Μόλις βγάλουμε τη μυζηθρόπιτα από τον φούρνο και όσο είναι ακόμη καυτή, περιχύνουμε την επιφάνειά της με το υπόλοιπο μέλι ώστε να απορροφηθεί σταδιακά και να μείνει ζουμερή.

Αφήνουμε το γλυκό να κρυώσει καλά και στη συνέχεια πασπαλίζουμε με κανέλα. Κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε.



