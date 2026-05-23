Λαζάνια από κολοκύθι με προσούτο και λεμονάτο κοτόπουλο με σκιουφιχτά ζυμαρικά, ξεχωρίζουν στο μενού της επόμενης εβδομάδας

Η οργάνωση του εβδομαδιαίου μενού δεν είναι μόνο ένας πρακτικός τρόπος για να διευκολύνουμε την καθημερινότητά μας, αλλά και μια ευκαιρία να προσφέρουμε στο τραπέζι μας ποικιλία, σωστή διατροφή και γεύσεις.

Ένα ισορροπημένο πρόγραμμα φαγητού μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες της εβδομάδας, χωρίς επαναλήψεις και χωρίς να μας κουράζει μαγειρικά.

Το συγκεκριμένο μενού βασίζεται σε απλά και αγαπημένα υλικά της μεσογειακής κουζίνας, αξιοποιώντας λαχανικά εποχής, όσπρια, ζυμαρικά, κοτόπουλο και ψάρι, ώστε να υπάρχει σωστή εναλλαγή πρωτεΐνης και θρεπτικών συστατικών.

Οι συνταγές είναι εύκολες, χορταστικές και ιδανικές τόσο για οικογενειακά γεύματα όσο και για meal prep μέσα στην εβδομάδα.

Μην ξεχνάτε την ανταμοιβή σας για τα απογεύματα, με ένα σπιτικό γλυκάκι.

Το μενού της επόμενης εβδομάδας

Δευτέρα

Λαζάνια με κολοκύθια, προσούτο και μοτσαρέλα: υγιεινά λαζάνια, χωρίς άμυλο, αφού το κολοκύθι, κομμένο σε μακρόστενες φέτες, υποκαθιστά το ζυμαρικό.

Ψώνια: κολοκύθια, προσούτο, μοτσαρέλα, παρμεζάνα, γάλα, βούτυρο, αλεύρι, σκόρδο, μοσχοκάρυδο.

Τρίτη

Αρακάς κοκκινιστός: κλασικό λαδερό φαγάκι, στην κοκκινιστή του εκδοχή και αρκετά χορτατικό, με τις πατατούλες του.

Ψώνια: αρακάς, πατάτες, καρότα, ξερό κρεμμύδι, σκόρδο, ντομάτα τριμμένη, πελτές ντομάτας, άνηθος.

Τετάρτη

Λεμονάτο κοτόπουλο με σκιουφιχτά ζυμαρικά: σας προτρέπω να αναζητήσετε αυτά τα ζυμαρικά, είναι διαφορετικά από ό,τι έχετε δοκιμάσει και ρουφούν μοναδικά όποια σάλτσα τους βάλουμε.

Ψώνια: κοτόπουλο, σκιουφιχτά ζυμαρικά,λεμόνι, σκόρδο, μουστάρδα, ζωμός κοτόπουλου, βούτυρο, ρίγανη, θυμάρι.

Πέμπτη

Κεφτέδες από φακή με σάλτσα γιαούρτι σε αραβική πίτα: οι κεφτέδες αυτοί ζυμώνονται με τη λογική του φαλάφελ και τυλίγονται σε αραβική πίτα με σάλτσα γιαούρτι-ταχίνι.

Ψώνια: φακές, κρεμμύδι, σκόρδο, βρώμη ή φρυγανιά, κύμινο, πάπρικα, μαϊντανός, γιαούρτι, ταχίνι, λεμόνι, σκόρδο, δυόσμος, αραβικές πίτες, ντομάτα, αγγούρι, μαρούλι.

Παρασκευή

Γλώσσα φιλέτο στο air fryer: αυτό που δεν ξεχνάμε, για να βγει σαν τηγανητό το ψάρι, είναι να ψεκάσουμε τα φιλέτα, με ελαιόλαδο.

Ψώνια: φιλέτα γλώσσας, αλεύρι, λεμόνι (ξύσμα), σκόρδο, πάπρικα, ρίγανη.