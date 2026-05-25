Συνταγή για κεφτέδες σε βελούδινη λεμονάτη σάλτσα

Οι Ιταλοί συνηθίζουν να βάζουν τους κεφτέδες σε κόκκινη σάλτσα.

Εμείς ωστόσο, αγαπάμε πολύ και τα λεμονάτα φαγητά.

Έτσι αν ρίξουμε αυτούς τους ζουμερούς και αρωματικούς κεφτέδες σε λεμονο–μουσταρδάτη σάλτσα, έχουμε ένα διαφορετικό πιάτο.

Σερβίρεται ιδανικά, με ρυζάκι και γιαούρτι.

Ακόμη και στο κυριακάτικο τραπέζι.

Λεμονάτοι κεφτέδες

Υλικά:

Για τους κεφτέδες:

600 γρ. μοσχαρίσιο κιμά ή ανάμεικτο (400 γρ. μοσχαρίσιο και 200 γρ. χοιρινό)

1 μέτριο κρεμμύδι τριμμένο

1 σκελίδα σκόρδο λιωμένη

80 γρ. μπαγιάτικο ψωμί

1 κ.γ. αποξηραμένη ρίγανη

1 πρέζα κύμινο

1 κ.γ. γλυκιά πάπρικα

2 κ.σ. ψιλοκομμένο μαϊντανό

1 αυγό

30 γρ. ελαιόλαδο

αλάτι – φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Για τη σάλτσα:

60 γρ. ελαιόλαδο

20 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

500 ml ζωμό κρέατος ή ζεστό νερό

1 κ.σ. μουστάρδα της επιλογής μας

χυμό από 1 μεγάλο λεμόνι

αλάτι – πολύχρωμα πιπέρια χοντροτριμμένα

ψιλοκομμένο μαϊντανό προαιρετικά

Για το σερβίρισμα:

βρασμένο ρύζι

γιαούρτι

Εκτέλεση:

Μουλιάζουμε πρώτα το ψωμί σε λίγο νερό μέχρι να μαλακώσει καλά και στη συνέχεια το στύβουμε πολύ καλά με τα χέρια μας. Το μεταφέρουμε σε μεγάλο μπολ μαζί με τον κιμά.

Προσθέτουμε το τριμμένο κρεμμύδι, το σκόρδο, τη ρίγανη, το κύμινο, την πάπρικα, τον μαϊντανό, το αυγό και το ελαιόλαδο. Αλατοπιπερώνουμε και ζυμώνουμε το μείγμα αρκετή ώρα μέχρι να αφρατέψει και να ομογενοποιηθούν όλα τα υλικά.

Πλάθουμε μέτριους κεφτέδες και τους αφήνουμε για λίγα λεπτά στην άκρη.

Ζεσταίνουμε ένα μεγάλο τηγάνι και προσθέτουμε λίγο από το ελαιόλαδο. Τοποθετούμε τους κεφτέδες και τους ψήνουμε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά μέχρι να αποκτήσουν ωραίο ρόδινο χρώμα και τραγανή κρούστα εξωτερικά. Μόλις είναι έτοιμοι, τους μεταφέρουμε σε πιατέλα και τους κρατάμε ζεστούς.

Στο ίδιο τηγάνι προσθέτουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο και ρίχνουμε το αλεύρι. Ανακατεύουμε συνεχώς για λίγα λεπτά μέχρι να ψηθεί ελαφρά και να πάρει χρυσαφένια απόχρωση.

Ρίχνουμε σταδιακά τον ζεστό ζωμό ανακατεύοντας με σύρμα, ώστε να δημιουργηθεί λεία και δεμένη σάλτσα χωρίς σβόλους.

Σε μικρό μπολ ανακατεύουμε τον χυμό λεμονιού με τη μουστάρδα μέχρι να διαλυθούν καλά και τα προσθέτουμε στο τηγάνι. Αλατίζουμε ελαφρά και προσθέτουμε φρεσκοτριμμένα πολύχρωμα πιπέρια.

Τοποθετούμε ξανά τους κεφτέδες μέσα στη σάλτσα, χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε το φαγητό να σιγομαγειρευτεί για περίπου 10-15 λεπτά, μέχρι να δέσει η σάλτσα και να καλύψει όμορφα τους κεφτέδες.

Σερβίρουμε τους κεφτέδες ζεστούς μαζί με τη λεμονάτη σάλτσα τους, συνοδεύοντας με αφράτο ρύζι και δροσερό γιαούρτι. Αν θέλουμε, πασπαλίζουμε με λίγο ψιλοκομμένο μαϊντανό για επιπλέον άρωμα και φρεσκάδα.