Συνταγή για πρωτεϊνική τυρόπιτα χωρίς φύλλο με cottage και φέτα

Μια πιο σύγχρονη εκδοχή ενός διαχρονικού ελληνικού φαγητού.

Έρχεται να καλύψει την ανάγκη για κάτι χορταστικό, ελαφρύ και ταυτόχρονα αυθεντικά νόστιμο.

Αυτή η θρεπτική τυρόπιτα δεν έχει φύλλο, αλλά γίνεται με μία βάση από βρώμη και λίγα, πλούσια σε πρωτεΐνη, υλικά.

Δεν είναι απλώς μια «diet» επιλογή, είναι ένα πλήρες γεύμα που μπορεί να σταθεί από το πρωινό μέχρι το βραδινό τραπέζι.

Επίσης, εύκολα την παίρνουμε μαζί μας στη δουλειά, στο δρόμο ή στο σχολείο.

Πρωτεϊνική τυρόπιτα χωρίς φύλλο

Υλικά:

250 γρ. νιφάδες βρόμης (αλεσμένες

400 γρ. cottage cheese

200 γρ. φέτα χαμηλών λιπαρών

4 αυγά ολόκληρα

200 γρ. στραγγιστό γιαούρτι 2%

2 κ.σ. ελαιόλαδο (περίπου 30 ml)

1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ (περίπου 5 γρ.)

½ κ.γ. ρίγανη ξερή

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

σουσάμι για το πασπάλισμα (προαιρετικά)

Εκτέλεση:

Ανάβουμε τον φούρνο στους 180°C στον αέρα.

Μετατρέπουμε πρώτα τη βρώμη σε «αλεύρι», χτυπώντας τη στο μπλέντερ μέχρι να αποκτήσει λεπτή υφή. Αυτό το βήμα είναι που θα δώσει πιο αφράτο αποτέλεσμα στην πίτα μας.

Σε ένα μπολ σπάμε τα αυγά ελαφρά με σύρμα. Προσθέτουμε το γιαούρτι, το ελαιόλαδο και το cottage cheese και ανακατεύουμε μέχρι να ενωθούν τα υλικά σε ένα κρεμώδες μείγμα.

Ρίχνουμε σταδιακά τη βρώμη μαζί με το μπέικιν πάουντερ, ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να σχηματιστεί ένας παχύρρευστος χυλός.

Ενσωματώνουμε τη φέτα, αφού την έχουμε θρυμματίσει, και προσθέτουμε τη ρίγανη, το αλάτι και το πιπέρι. Ανακατεύουμε απαλά ώστε να διατηρηθούν μικρά κομμάτια τυριού μέσα στο μείγμα.

Λαδώνουμε ελαφρά ένα μεσαίο πυρέξ ή ταψί και μεταφέρουμε εκεί το μείγμα. Το απλώνουμε ομοιόμορφα και πασπαλίζουμε την επιφάνεια με σουσάμι, αν θέλουμε.

Ψήνουμε για περίπου 45 λεπτά, μέχρι να ροδίσει όμορφα η επιφάνεια και να σταθεροποιηθεί το εσωτερικό.

Μόλις βγει από τον φούρνο, αφήνουμε την πίτα να «ξεκουραστεί» για 10–15 λεπτά πριν την κόψουμε, ώστε να κρατήσει σωστά το σχήμα της.