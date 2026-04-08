Η πίτα της Ανάστασης με αρνί, σπανάκι και ρύζι

Όταν έχεις δύσκολους «πελάτες» που δεν τρώνε τη μαγειρίτσα, τι φτιάχνεις για το Αναστάσιμο τραπέζι;

Μια πλούσια και νόστιμη πίτα, σώζει πάντα την παρτίδα.

Θα συνδυάσουμε τα απλά υλικά με παραδοσιακό χωριάτικο φύλλο, δίνοντας πολλή γεύση με αρωματικά.

Στη συνταγή μας το αρνί δένει αρμονικά με το σπανάκι και το ρύζι, δημιουργώντας μια ισορροπημένη γέμιση.

Αν θέλουμε μπορούμε να φτιάξουμε την πίτα αυτή και την επόμενη του Πάσχα με τα περισσεύματα από το αρνί ή το ψητό κατσίκι.

Πίτα με αρνί, σπανάκι και ρύζι

Υλικά (για 8-10 άτομα):

1 πακέτο χωριάτικο φύλλο (σε θερμοκρασία δωματίου)

80 ml ελαιόλαδο, για το άλειμμα των φύλλων

1 κιλό αρνί ψαχνό (ή ζυγούρι), κομμένο σε μπουκίτσες

2 κρεμμύδια ξερά, ψιλοκομμένα

2 κ.σ. ελαιόλαδο

350 γρ. σπανάκι, ψιλοκομμένο

400 γρ. ρύζι

5 φρέσκα κρεμμυδάκια

2 κ.σ. βούτυρο, λιωμένο

2 κ.σ. δυόσμος, ψιλοκομμένος

2 κ.σ. μάραθος, ψιλοκομμένος

2 κ.σ. σουσάμι

Εκτέλεση:

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μια κατσαρόλα και σοτάρουμε τα ξερά κρεμμύδια μέχρι να μαλακώσουν. Προσθέτουμε το αρνί και το σοτάρουμε μέχρι να πάρει χρώμα από όλες τις πλευρές.

Ρίχνουμε το σπανάκι και τα φρέσκα κρεμμυδάκια και συνεχίζουμε το μαγείρεμα μέχρι να μαραθούν. Προσθέτουμε το ρύζι, τον δυόσμο και τον μάραθο και ανακατεύουμε καλά ώστε να ενωθούν τα υλικά.

Αποσύρουμε από τη φωτιά και αφήνουμε τη γέμιση να κρυώσει ελαφρά.

Λαδώνουμε ένα ταψί και στρώνουμε τα μισά φύλλα, αλείφοντάς τα ένα-ένα με ελαιόλαδο.

Απλώνουμε ομοιόμορφα τη γέμιση και καλύπτουμε με τα υπόλοιπα φύλλα, επίσης λαδωμένα ενδιάμεσα.

Χαράζουμε ελαφρά την πίτα, αλείφουμε την επιφάνεια με το λιωμένο βούτυρο και πασπαλίζουμε με το σουσάμι.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 45 λεπτά, μέχρι να ροδίσει καλά η επιφάνεια.

Αφήνουμε να σταθεί για λίγο πριν την κόψουμε και τη σερβίρουμε.