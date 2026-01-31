Η συνταγή για το αγαπημένο πρωϊνό της πριγκίπισσας Νταϊάνα

Οι διατροφικές συνήθειες και προτιμήσεις της Βρετανικής βασιλικής οικογένειας με γοητεύουν διαχρονικά, εννοώ και πριν το The Crown.

Γνωρίζετε ότι η Βασίλισσα Ελισάβετ Β’ δεν αγαπούσε το σκόρδο και δεν είχε δοκιμάσει ποτέ σκορδόψωμο με τυρί; Ωστόσο, δεν είναι όλες οι προτιμήσεις της βασιλικής οικογένειας, απογοητευτικές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν ο πρώην σεφ του παλατιού του Κένσινγκτον, Ντάρεν ΜακΓκρέιντι μοιράστηκε τη συνταγή του, για το αγαπημένο πρωινό της Πριγκίπισσας Νταϊάνα, έπρεπε να τη δοκιμάσω.

Σύμφωνα με τον McGrady , η πριγκίπισσα Νταϊάνα λάτρευε τη βρώμη που έμενε στο ψυγείο όλη τη νύχτα. Άλλη μία απόδειξη ότι ήταν πρωτοπόρος, επειδή έτρωγε βρώμη τη δεκαετία του ’90 – πολύ πριν γίνει το viral πρωινό που γνωρίζουμε σήμερα.

Έδωσε στον σέφ της, τη συνταγή από μια ελβετική κλινική ολιστικής υγείας, την οποία επισκέφθηκε για να αντιμετωπίσει τη διατροφική της διαταραχή και αυτός δημιούργησε, το πρωϊνό που ήθελε να τρώει κάθε μέρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρωϊνό της Diana

Υλικά:

1 φλ. νιφάδες βρώμης

1 φλ. φρεσκοστυμμένο χυμό πορτοκαλιού

1 φλ. στραγγιστό γιαούρτι

1 κ.σ. θυμαρίσιο μέλι

1/4 κ.σ. κανέλα

1/2 μήλο, τριμμένοχυμό από 1 λεμόνι

1 φλ. φρέσκα μύρτιλα

1/2 φλ. καρύδια

Εκτέλεση:

Μουλιάζουμε τις νιφάδες βρώμης στον φρέσκο χυμό σε γυάλινο μπωλ, το σκεπάζουμε με μεμβράνη και το βάζουμε στο ψυγείο όλη η νύχτα.

Το επόμενο πρωί η βρώμη θα έχει απορροφήσει το περισσότερο υγρό του χυμού.

Ανακατεύουμε το γιαούρτι με τη βρώμη, το μέλι, το τριμμένο μήλο, την κανέλα και τον χυμό λεμονιού.

Ρίχνουμε και διπλώνουμε στο μείγμα, τα μισά μύρτιλα και τα μισά καρύδια.

Σερβίρουμε σε ποτηράκι και διακοσμούμε με τα υπόλοιπα μύρτιλα και καρύδια. Πασπαλίζουμε λίγη κανέλα.