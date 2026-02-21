Καθαρά Δευτέρα 2026: Συνταγή για χαλβά σιμιγδαλένιο με κακάο και μπανάνα

Άλλη μία παραλλαγή του πιο αγαπημένου σαρακοστιανού γλυκίσματος.

Η προσθήκη του κακάο στον σιμιγδαλένιο χαλβά, θα κάνει τους λάτρεις της σοκολάτας, πιο χαρούμενους.

Και βέβαια, ο συνδυασμός κακάο – μπανάνας, είναι «φούστα – μπλούζα», που λέει και ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος.

Φυσικά δεν θα μας λείψουν τα παραδοσιακά στοιχεία, κανέλα, καρύδια και σταφίδες, που θα προσθέσουμε αν θέλουμε.

Το σιρόπι με μέλι, δίνει βαθιά γεύση καραμέλας και ιδανικά, θα πρέπει να είναι χλιαρό όταν θα το ρίχνουμε στο καυτό σιμιγδάλι για σωστή απορρόφηση.

Χαλβάς με κακάο

Υλικά:

3/4 κούπας απαλό ελαιόλαδο (περίπου 180 ml)

2 κούπες σιμιγδάλι χοντρό (περίπου 360–400 γρ.)

1 1/2 κούπα μέλι (περίπου 450 γρ.)

4 κούπες νερό (περίπου 1 λίτρο)

φέτες από μισό λεμόνι (ή 3–4 φέτες)

2 ξυλάκια κανέλας

4–5 γαρύφαλλα

1 ώριμη μπανάνα, σε κομματάκια

μια χούφτα καρύδια, χοντροκομμένα (περίπου 50–70 γρ.)

μια χούφτα μαύρες σταφίδες (περίπου 40–50 γρ.)

4–5 κουταλιές σούπας κακάο

Εκτέλεση:

Ετοιμάζουμε το σιρόπι: Βάζουμε σε μικρή κατσαρόλα το νερό, τις φέτες λεμονιού, τα ξυλάκια κανέλας, τα γαρύφαλλα και τα κομματάκια μπανάνας. Φέρνουμε σε βρασμό για 4–5 λεπτά, ώστε να απελευθερωθούν τα αρώματα και η μπανάνα να μαλακώσει.

Αποσύρουμε από τη φωτιά, αφαιρούμε τις φέτες λεμονιού, τα γαρύφαλλα και τα ξυλάκια κανέλας, προσθέτουμε το μέλι και ανακατεύουμε μέχρι να διαλυθεί το μέλι και η μπανάνα. Αφήνουμε το σιρόπι στην άκρη.

Καβουρδίζουμε το σιμιγδάλι: Σε μεγάλη, βαθειά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια προς δυνατή φωτιά.

Προσθέτουμε το σιμιγδάλι και ανακατεύουμε συνεχώς με ξύλινη κουτάλα μέχρι να αποκτήσει χρυσαφένιο, αρωματικό χρώμα και να απελευθερώσει έντονο άρωμα (περίπου 8–10 λεπτά). Προσοχή να μην καεί — ρυθμίζουμε τη φωτιά αν χρειαστεί.

Προσθέτουμε σταφίδες και καρύδια, προς το τέλος του καβουρδίσματος και ανακατεύουμε ώστε να ενσωματωθούν και να ζεσταθούν.

Μειώνουμε τη φωτιά σε χαμηλή προς μέτρια και σιγά -σιγά, με προσοχή, ρίχνουμε σταδιακά το χλιαρό σιρόπι στο σιμιγδάλι, ανακατεύοντας ασταμάτητα για να αποφύγουμε σβολιάσματα. Συνεχίζουμε μέχρι να απορροφηθούν τα υγρά και το μείγμα να πήξει σε συμπαγή μορφή.

Μόλις ο χαλβάς αρχίσει να δένει, προσθέτουμε το κακάο κοσκινισμένο και ανακατεύουμε γρήγορα ώστε να ενσωματωθεί ομοιόμορφα.

Αδειάζουμε το μείγμα σε μεγάλη φόρμα, ή ατομικά φορμάκια και πιέζουμε ελαφρά με κουτάλι για να πάρει σχήμα.

Αφήνουμε να κρυώσει καλά σε θερμοκρασία δωματίου και μετά ξεφορμάρουμε και σερβίρουμε.