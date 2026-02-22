Καθαρά Δευτέρα 2026: Συνταγή για χαλβά σιμιγδαλένιο με ταχίνι

Για να μην μας λείψει η γεύση του χαλβά «του μπακάλη», θα δώσουμε ένα twist, στον παραδοσιακό κατσαρολάτο χαλβά.

Θα ετοιμάσουμε έναν πλούσιο χαλβά σιμιγδαλένιο με κρεμώδες ταχίνι, τραγανά καβουρδισμένα αμύγδαλα και διακριτικό άρωμα λεμονιού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η επιτυχία του στηρίζεται στο σωστό, ομοιόμορφο καβούρδισμα του σιμιγδαλιού και στην προσεκτική, σταδιακή προσθήκη του χλιαρού σιροπιού, ώστε να αποκτήσει ο χαλβάς λεία σύσταση.

Αν για την οικογένεια και την παρέα, δεν «είναι» γλυκό χωρίς σοκολάτα, μπορείτε να λιώσετε λίγη κουβερτούρα σε μπεν μαρί και να περιχύσετε τον χαλβά, μόλις τον ξεφορμάρετε.

Η προσθήκη ξηρών καρπών και φρούτων είναι στη δική σας ευχέρεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Χαλβάς με ταχίνι

Υλικά:

1 1/2 κούπα σιμιγδάλι χοντρό

1/2 κούπα σιμιγδάλι ψιλό

1/2 κούπα καλαμποκέλαιο (ή άλλο ουδέτερο λάδι)

1/2 κούπα ταχίνι

1 κούπα αμύγδαλα χωρίς φλούδα, καβουρδισμένα και χοντροκομμένα

1 ξύλο κανέλας

1–2 γαρύφαλλα

φλούδα λεμονιού (μία λωρίδα, χωρίς το λευκό)

χυμός από 1/2 λεμόνι

2 κούπες ζάχαρη

1/2 κούπα μέλι

4 κούπες νερό

1/4 κούπας ξανθές σταφίδες και ¼ κούπας μαύρες σταφίδες (προαιρετικά)

Εκτέλεση:

Ετοιμάζουμε το σιρόπι: Σε μικρή κατσαρόλα βάζουμε το νερό, τη ζάχαρη, το μέλι, το ξύλο κανέλας, τα γαρύφαλλα, τη φλούδα λεμονιού και τον χυμό. Φέρνουμε σε βρασμό και βράζουμε 5 λεπτά. Αποσύρουμε να κρυώσει ελαφρά.

Σε μεγάλη κατσαρόλα ρίχνουμε το ταχίνι και το λάδι και τα ζεσταίνουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Προσθέτουμε τα δύο σιμιγδάλια και ανακατεύουμε συνεχώς σε δυνατή φωτιά για 7–10 λεπτά, μέχρι να πάρουν έντονο χρυσοκαφέ χρώμα και να αναδυθούν αρώματα — προσέχουμε να μην καούν.

Προσθέτουμε το καβουρδισμένο αμύγδαλο (και τις σταφίδες, αν χρησιμοποιούμε) και ανακατεύουμε να ενσωματωθούν.

Αποσύρουμε προσωρινά από τη φωτιά και σιγά–σιγά προσθέτουμε το σιρόπι, ανακατεύοντας διαρκώς για να αποφύγουμε σβώλους και εκτόξευση ατμού.

Επαναφέρουμε σε μέτρια φωτιά και ανακατεύουμε μέχρι το μείγμα να πήξει και να ξεκολλάει από τα τοιχώματα της κατσαρόλας.

Τραβάμε από τη φωτιά, σκεπάζουμε με καθαρή πετσέτα για 5 λεπτά, βάζουμε σε φόρμα για ομοιόμορφο σχήμα και αφήνουμε να κρυώσει τελείως πριν ξεφορμάρουμε.