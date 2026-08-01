Κόκκορας κρασάτος με χοντρό μακαρόνι και μελιτζάνες ιμάμ ξεχωρίζουν στο μενού αυτής της εβδομάδας

Η αγαπημένη μας, καθημερινή κουζίνα δεν χρειάζεται υπερβολές. Αγάπη και φρέσκα υλικά, χρειάζεται.

Τι μας κάνει καλό, σε τι συχνότητα και ποσότητα, για να προγραμματιζόμαστε με τα ψώνια και τον χρόνο προετοιμασίας.

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Το εβδομαδιαίο μας μενού αποτελεί έναν φόρο τιμής στη μεσογειακή κουζίνα, συνδυάζοντας κλασικές ελληνικές συνταγές με μια πιο σύγχρονη ματιά.

Από τον αργομαγειρεμένο κόκκορα με τα πλούσια αρώματα ντομάτας, που θα προετοιμάσουμε από την Κυριακή και για την Δευτέρα, μέχρι τα λαδερά που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής διατροφής.

Τα ψάρια, τα όσπρια, τα εποχικά λαχανικά και τα προσεγμένα κρέατα, που συμπεριλαμβάνουμε πάντα, συνθέτουν ένα μενού που αναδεικνύει τον πλούτο και το ωφέλιμο των τροφίμων.

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Το μενού της επόμενης εβδομάδας

Δευτέρα

Κόκκορας κοκκινιστός με χοντρό μακαρόνι: Η αγία ελληνική κατσαρόλα. Κόκκορας, αλανιάρης, αν βρείτε, που σιγομαγειρεύεται σε πλούσια σάλτσα ντομάτας με αρωματικά μπαχαρικά και σερβίρεται με χοντρό μακαρόνι που ρουφά όλα τα αρώματα της σάλτσας.

Ψώνια: Κόκκορας, χοντρό μακαρόνι, ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο, πελτές ντομάτας, κόκκινο κρασί, κανέλα, μπαχάρι, δάφνη.

Τρίτη

Πέρκα φούρνου με πατάτες και καρότα: Ψήνεται στον φούρνο, για λίγη ώρα και στο τέλος μένει με το λαδάκι του, το λεμόνι και τα αρωματικά βότανα.

Ψώνια: Πέρκα, πατάτες, καρότα, λεμόνι, σκόρδο, ελαιόλαδο, ρίγανη, θυμάρι, μαϊντανός, λευκό κρασί.

Τετάρτη

Σαλάτα με μαυρομάτικα φασόλια και άγριο ρύζι: «Άξιο» ταπεράκι γραφείου, αυτή η χορταστική σαλάτα. Η τριμμένη ξηρή μυζήθρα, δίνει έξτρα νοστιμιά.

Ψώνια: Μαυρομάτικα φασόλια, άγριο ρύζι, ξηρή μυζήθρα, αγγούρι, ντοματίνια, κόκκινη πιπεριά, φρέσκο κρεμμυδάκι, μαϊντανός, δυόσμος, ελαιόλαδο, λεμόνι.

Πέμπτη

Μελιτζάνες ιμάμ: Μελιτζάνες γεμισμένες με πλούσια σάλτσα ντομάτας, κρεμμύδια και μυρωδικά, ψημένες αργά μέχρι να αποκτήσουν βαθιά γεύση. Μια αυθεντική συνταγή που παραμένει διαχρονικά αγαπημένη και έκανε τον Ιμάμη να «σκάσει» στο φαγητό.

Ψώνια: Μελιτζάνες, κρεμμύδια, σκόρδο, ντομάτες, πελτές ντομάτας, μαϊντανός, ελαιόλαδο, ζάχαρη, κανέλα.

Παρασκευή

Σουτζουκάκια σμυρναίικα με βελούδινο πουρέ πατάτας: Χειροποίητα σουτζουκάκια με αρωματικά μπαχαρικά σιγομαγειρεύονται σε πλούσια σάλτσα ντομάτας και συνοδεύονται από αφράτο πουρέ πατάτας, ένα πιάτο νοσταλγικής γεύσης.

Ψώνια: Μοσχαρίσιος κιμάς, κρεμμύδι, σκόρδο, ψωμί, κύμινο, αυγό, ντομάτα, πελτές ντομάτας, ελαιόλαδο, πατάτες, βούτυρο, γάλα.