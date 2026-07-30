Συνταγή για λινγκουίνι με σάλτσα κολοκυθιού

Το κολοκύθι δεν είναι το πρώτο υλικό που έρχεται στον νου όταν σκεφτόμαστε μια σάλτσα για ζυμαρικά.

Στην ελληνική κουζίνα το έχουμε συνδέσει περισσότερο με τα λαδερά, τις πίτες ή τραγανά από το τηγάνι.

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Κι όμως, όταν μαγειρευτεί απαλά με λίγο καλό ελαιόλαδο και φρέσκα βότανα, αποκτά μια βελούδινη υφή που ταιριάζει ιδανικά με τα ζυμαρικά.

Μαγειρεύεται όσο χρειάζεται για να μαλακώσει, ενώ το νερό των ζυμαρικών δίνει στη σάλτσα σώμα και φυσική πυκνότητα, χωρίς την προσθήκη κρέμας γάλακτος.

Είναι το είδος του πιάτου που μας δροσίζει μέσα στο καλοκαίρι, όταν τα κολοκύθια είναι μικρά, τρυφερά και γεμάτα γεύση.

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Ζυμαρικά με σάλτσα κολοκύθι

Υλικά:

320 γρ. σπαγγέτι ή λιγκουίνι

500 γρ. μικρά, τρυφερά κολοκύθια

60 γρ. ελαιόλαδο

80 γρ. ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

1 σκελίδα σκόρδο (4 γρ.), ψιλοκομμένη

40 γρ. τριμμένη παρμεζάνα ή ώριμη γραβιέρα

15 γρ. φύλλα βασιλικού

8 γρ. φύλλα δυόσμου

ξύσμα από 1 λεμόνι

15 γρ. χυμό λεμονιού

80 ml νερό από το βράσιμο των ζυμαρικών

8 γρ. αλάτι

2 γρ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Για το τελείωμα:

λίγα φύλλα βασιλικού

λίγο ξύσμα λεμονιού

10 γρ. ελαιόλαδο

φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση:

Βάζουμε μια μεγάλη κατσαρόλα με άφθονο αλατισμένο νερό να βράσει.

Κόβουμε τα κολοκύθια σε λεπτές ροδέλες. Σε ένα φαρδύ τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι σε μέτρια φωτιά μέχρι να μαλακώσει. Προσθέτουμε το σκόρδο και συνεχίζουμε για λίγα δευτερόλεπτα, μέχρι να αρωματίσει το λάδι.

Ρίχνουμε τα κολοκύθια και τα μαγειρεύουμε για περίπου 7 λεπτά. Ανακατεύουμε συχνά και αποφεύγουμε να πάρουν έντονο χρώμα. Θέλουμε να μαλακώσουν χωρίς να χάσουν τη φρεσκάδα τους.

Μεταφέρουμε το περιεχόμενο του τηγανιού στο μπλέντερ. Προσθέτουμε τον βασιλικό, τον δυόσμο, την παρμεζάνα, το ξύσμα λεμονιού και το νερό από τα ζυμαρικά. Πολτοποιούμε μέχρι να αποκτήσουμε μια λεία και απαλή σάλτσα. Δοκιμάζουμε και διορθώνουμε με αλάτι, πιπέρι και τον χυμό λεμονιού.

Στο μεταξύ βράζουμε τα ζυμαρικά μέχρι να γίνουν al dente. Πριν τα στραγγίσουμε, κρατάμε λίγο ακόμη από το νερό του βρασμού.

Επιστρέφουμε τη σάλτσα στο τηγάνι και τη ζεσταίνουμε απαλά. Προσθέτουμε τα ζυμαρικά και ανακατεύουμε μέχρι να καλυφθούν ομοιόμορφα. Αν χρειαστεί, προσθέτουμε λίγο ακόμη από το νερό των ζυμαρικών, ώστε η σάλτσα να αποκτήσει πιο ανάλαφρη υφή.

Σερβίρουμε αμέσως με φρέσκα φύλλα βασιλικού, λίγο ξύσμα λεμονιού, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και μια τελευταία κουταλιά ελαιόλαδο.