Συνταγή για γαρίδες με φάβα

Το πιο αγαπημένο καλοκαιρινό πιάτο είναι το χταπόδι με φάβα. Αυτή η συνταγή είναι η εξέλιξη αυτού του κλασικού συνδυασμού.

Η βελούδινη υφή της φάβας αγκαλιάζει τη γλυκιά σάρκα της γαρίδας, ενώ λίγη ντομάτα, λευκό κρασί και ελαιόλαδο αρκούν για να ενώσουν τις δύο γεύσεις χωρίς να καλύπτει η μία την άλλη.

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Συμβουλές: Μην παραβράσετε τις γαρίδες. Δύο ή τρία λεπτά είναι συνήθως αρκετά. Αν μείνουν περισσότερο στη φωτιά, η σάρκα τους σκληραίνει και χάνει τη φυσική γλυκύτητά της.

Η φάβα δεν πρέπει να είναι υπερβολικά σφιχτή. Όταν σερβίρεται με θαλασσινά, μια πιο ανάλαφρη και μεταξένια υφή δημιουργεί καλύτερη ισορροπία στο πιάτο.

Προσθέστε το ξύσμα λεμονιού στο τέλος. Χαρίζει φρεσκάδα χωρίς να αυξάνει την οξύτητα, όπως θα έκανε ο χυμός.

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Γαρίδες με φάβα

Υλικά:

Για τη φάβα:

400 γρ. φάβα

1 λίτρο νερό

170 γρ. ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

60 γρ. καρότο, ψιλοκομμένο

2 φύλλα δάφνης

60 γρ. ελαιόλαδο

8 γρ. αλάτι

2 γρ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Για τις γαρίδες:

500 γρ. μεγάλες γαρίδες, καθαρισμένες (με ή χωρίς ουρά)

180 γρ. ώριμες ντομάτες, τριμμένες

60 γρ. ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο (8 γρ.), ψιλοκομμένες

40 γρ. ελαιόλαδο

70 ml λευκό ξηρό κρασί

20 γρ. πελτές ντομάτας

3 γρ. γλυκιά πάπρικα

2 γρ. μπούκοβο (προαιρετικά)

15 γρ. ψιλοκομμένος μαϊντανός

ξύσμα από ½ ακέρωτο λεμόνι

αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση:

Ξεπλένουμε καλά τη φάβα μέχρι το νερό να γίνει καθαρό.

Σε κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι μαζί με το καρότο για περίπου 5 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν. Προσθέτουμε τη φάβα, τα φύλλα δάφνης και το νερό.

Μόλις πάρει βράση, αφαιρούμε τον αφρό που σχηματίζεται στην επιφάνεια. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και αφήνουμε τη φάβα να μαγειρευτεί για περίπου 45 λεπτά, μέχρι να διαλυθεί σχεδόν εντελώς.

Αφαιρούμε τα φύλλα δάφνης και πολτοποιούμε μέχρι να αποκτήσουμε λεία και βελούδινη υφή. Προσθέτουμε το αλάτι και το πιπέρι στο τέλος του μαγειρέματος και διατηρούμε τη φάβα ζεστή.

Σε μεγάλο τηγάνι ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι για 3-4 λεπτά. Προσθέτουμε το σκόρδο και τον πελτέ και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για ακόμη ένα λεπτό.

Σβήνουμε με το λευκό κρασί και αφήνουμε το αλκοόλ να εξατμιστεί σχεδόν εντελώς.

Προσθέτουμε την τριμμένη ντομάτα, την πάπρικα και, αν χρησιμοποιήσουμε, το μπούκοβο. Αφήνουμε τη σάλτσα να σιγοβράσει για περίπου 10 λεπτά μέχρι να αποκτήσει ελαφρώς συμπυκνωμένη υφή.

Αλατοπιπερώνουμε ελαφρά τις γαρίδες και τις προσθέτουμε στη σάλτσα. Μαγειρεύουμε για 2-3 λεπτά από κάθε πλευρά, ανάλογα με το μέγεθός τους. Αποσύρουμε αμέσως από τη φωτιά ώστε να παραμείνουν ζουμερές.

Μοιράζουμε τη ζεστή φάβα στα πιάτα, τοποθετούμε τις γαρίδες από πάνω μαζί με λίγη από τη σάλτσα τους και ολοκληρώνουμε με τον ψιλοκομμένο μαϊντανό, το ξύσμα λεμονιού και λίγο ακόμη ελαιόλαδο.