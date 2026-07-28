Συνταγή για σφουγγάτο με κολοκύθι και γραβιέρα

Το σφουγγάτο δεν έχει μία συνταγή. Έχει τόσες εκδοχές όσες και οι κουζίνες στις οποίες το μαγείρεψαν

Στην Κρήτη μπορεί να το βρεις με κολοκύθια και δυόσμο.

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Στα Δωδεκάνησα με διαφορετικά χόρτα ή λαχανικά της εποχής.

Άλλοι το ψήνουν σε χαμηλό ταψί στον φούρνο, ή στο τηγάνι, σαν πλούσια ομελέτα.

Η εκδοχή με κολοκύθι είναι ίσως η πιο καλοκαιρινή, γιατί του δίνει δίνει υγρασία και γλύκα.

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Σφουγγάτο με κολοκύθι

Υλικά:

700 γρ. μικρά κολοκύθια

6 αυγά (περίπου 300 γρ. χωρίς το κέλυφος)

120 γρ. ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

60 γρ. φρέσκο κρεμμυδάκι, ψιλοκομμένο

100 γρ. φέτα, θρυμματισμένη

40 γρ. γραβιέρα ή κεφαλοτύρι, τριμμένο

40 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

25 γρ. φρέσκος άνηθος, ψιλοκομμένος

10 γρ. φύλλα φρέσκου δυόσμου, ψιλοκομμένα

50 γρ. ελαιόλαδο

8 γρ. αλάτι

2 γρ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Για το ταψί:

10 γρ. ελαιόλαδο

10 γρ. φρυγανιά τριμμένη (προαιρετικά)

Εκτέλεση:

Τρίβουμε τα κολοκύθια στον χοντρό τρίφτη και τα βάζουμε σε ένα σουρωτήρι. Προσθέτουμε λίγο από το αλάτι και τα αφήνουμε για περίπου 20 λεπτά, ώστε να αποβάλουν τα υγρά τους.

Τα πιέζουμε καλά με τα χέρια μας ή τα τυλίγουμε σε μια καθαρή πετσέτα και τα στύβουμε μέχρι να φύγει όσο περισσότερο νερό γίνεται. Το στάδιο αυτό καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την τελική υφή του σφουγγάτου.

Σε ένα μεγάλο μπολ χτυπάμε τα αυγά μέχρι να ενωθούν. Προσθέτουμε τα στραγγισμένα κολοκύθια, το ξερό και το φρέσκο κρεμμύδι, τη φέτα, τη γραβιέρα, το αλεύρι, τον άνηθο, τον δυόσμο, το ελαιόλαδο και το φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Ανακατεύουμε απαλά μέχρι να δημιουργηθεί ένα ομοιογενές μείγμα. Δοκιμάζουμε και προσθέτουμε το υπόλοιπο αλάτι μόνο αν χρειάζεται, καθώς η φέτα και η γραβιέρα έχουν ήδη αρκετή αλμύρα.

Λαδώνουμε ένα χαμηλό ταψί ή ένα πυρίμαχο σκεύος περίπου 28 εκατοστών. Αν θέλουμε, πασπαλίζουμε τη βάση με λίγη φρυγανιά, ώστε να δημιουργηθεί μια λεπτή τραγανή στρώση.

Αδειάζουμε το μείγμα και ισιώνουμε την επιφάνεια.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 40–45 λεπτά, μέχρι το σφουγγάτο να σταθεροποιηθεί στο κέντρο και η επιφάνειά του να αποκτήσει ένα όμορφο χρυσαφένιο χρώμα.

Το αφήνουμε να ξεκουραστεί για 10 λεπτά πριν το κόψουμε. Σερβίρουμε χλιαρό ή σε θερμοκρασία δωματίου.