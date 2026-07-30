Συνταγή για σορμπέ με prosecco

Το σορμπέ, πριν γίνει επιδόρπιο όπως το αντιλαμβανόμαστε σήμερα, σερβιριζόταν ανάμεσα στα διάφορα στάδια φαγητού, στα επίσημα γεύματα, για να «ξεπλύνει» την παλέτα των συνδαιτημόνων.

Το κόλπο στην παρασκευή του, βρίσκεται στην τεχνική ελέγχου του υγρού.

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Στην πράξη, όλη η επιτυχία του, είναι να μοιάζει όσο το δυνατόν λιγότερο «παγωμένο» στο στόμα.

Η χρήση του Prosecco αλλάζει τη βάση του προβλήματος. Δεν προσθέτει απλώς άρωμα ή χαρακτήρα, αλλά μεταφέρει μέσα στο μείγμα ένα σύστημα από αλκοόλη, οξύτητα και διαλυμένο διοξείδιο του άνθρακα.

Σερβίρουμε όχι τελείως παγωμένο, αλλά ελαφρώς «δουλεμένο» από την κατάψυξη. Έτσι αναδεικνύεται καλύτερα το άρωμα του κρασιού.

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Σορμπέ με prosecco

Υλικά (για περίπου 6 μερίδες):

250 ml Prosecco καλά παγωμένο

150 ml νερό

120 γρ. ζάχαρη

80 γρ. γλυκόζη ή μέλι

1 κ.σ. χυμός λεμονιού (10–15 g)

ξύσμα λεμονιού ή λάιμ (προαιρετικά)

Εκτέλεση:

Σε μια κατσαρόλα τοποθετούμε το νερό μαζί με τη ζάχαρη και τη γλυκόζη και ζεσταίνουμε απαλά, ανακατεύοντας, μέχρι να διαλυθούν πλήρως τα σάκχαρα. Δεν αφήνουμε το μείγμα να βράσει έντονα, θέλουμε απλώς ένα καθαρό σιρόπι.

Αποσύρουμε από τη φωτιά και αφήνουμε το σιρόπι να κρυώσει τελείως. Στη συνέχεια προσθέτουμε τον χυμό λεμονιού και το Prosecco, ανακατεύοντας απαλά ώστε να μη χάσουμε τον αρωματικό του χαρακτήρα.

Μεταφέρουμε το μείγμα σε δοχείο κατάψυξης και το τοποθετούμε στην κατάψυξη. Κάθε 30–40 λεπτά το ανακατεύουμε έντονα με πιρούνι ή ραβδομπλέντερ, ώστε να σπάμε τους κρυστάλλους πάγου. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία 3–4 φορές, μέχρι να αποκτήσουμε λεία, κοκκώδη αλλά ομοιογενή υφή.

Σερβίρουμε αμέσως ή διατηρούμε σε καλά κλειστό δοχείο στην κατάψυξη.