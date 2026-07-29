Συνταγή για εύκολο και γρήγορο κέικ με φρέσκα βερίκοκα

Αυτό το κέικ με φρέσκο βερίκοκο, δεν χρειάζεται ούτε μίξερ, ούτε πολύ ανακάτεμα.

Όσο λιγότερο το δουλέψουμε, τόσο καλύτερο αποτέλεσμα θα έχει.

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Τα βερίκοκα, κομμένα σε κυβάκια, τα ανακατεύουμε τελευταία στιγμή για να μη βυθιστούν.

Αν είναι πολύ ώριμα και ζουμερά, τα πασπαλίζουμε ελαφρά με 1 κουταλιά αλεύρι πριν τα βάλουμε στο μείγμα.

Το ελαιόλαδο πρέπει να είναι ήπιο, όχι έντονα πιπεράτο, για να μη «καλύψει» το φρούτο.

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Κέικ με βερίκοκα

Υλικά:

280 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

10 γρ. μπέικιν πάουντερ

3 γρ. αλάτι

180 γρ. ζάχαρη

3 αυγά (165 γρ.)

120 γρ. γιαούρτι στραγγιστό

100 γρ. ελαιόλαδο απαλό

200 γρ. βερίκοκα, κομμένα σε κυβάκια

10 γρ. βανίλια (ή 1 κ.γ. εκχύλισμα)

ξύσμα από 1 λεμόνι (5 γρ.)

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170°C και στρώνουμε φόρμα 24 εκ. με λαδόκολλα.

Χτυπάμε τα αυγά με τη ζάχαρη μέχρι να αφρατέψουν ελαφρά.

Προσθέτουμε το γιαούρτι, το ελαιόλαδο, τη βανίλια και το ξύσμα και ανακατεύουμε.

Κοσκινίζουμε το αλεύρι με το μπέικιν και το αλάτι και τα ενσωματώνουμε στο μείγμα.

Προσθέτουμε τα βερίκοκα και ανακατεύουμε απαλά.

Ψήνουμε για 45–50 λεπτά, μέχρι να βγαίνει καθαρή η λάμα ενός μαχαιριού, από το κέντρο.

Αφήνουμε να κρυώσει πριν το κόψουμε.