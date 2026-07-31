Το σύκο είναι από τα φρούτα που αλλάζουν εντελώς χαρακτήρα, ανάλογα με το πώς θα το χρησιμοποιήσουμε.

Ωμό, έχει μια σχεδόν μελένια γλυκύτητα και λεπτή φλούδα.

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Όταν ψηθεί, οι χυμοί του συμπυκνώνονται, η σάρκα του γίνεται πιο βελούδινη και η γεύση του αποκτά μεγαλύτερο βάθος.

Το βρίσκουμε σε όλες τις μορφές, δίπλα σε παλαιωμένα τυριά, αλλαντικά, ξηρούς καρπούς, κρασιά με βάθος.

Είναι ο τέλειος μεζές για τα καλοκαιρινά βραδινά καλέσματά μας.

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Ψητά σύκα με μπλε τυρί και προσούτο

Υλικά:

Για 4 άτομα:

Για τα σύκα:

12 φρέσκα σύκα (περίπου 700 γρ.)

35 γρ. ελαιόλαδο

25 γρ. μέλι

10 γρ. χυμός λεμονιού

2 γρ. ανθός αλατιού

1 γρ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Για το σερβίρισμα:

120 γρ. μπλε τυρί (Gorgonzola, Roquefort ή άλλο ώριμο μπλε τυρί)

100 γρ. προσούτο σε λεπτές φέτες

40 γρ. καρύδια

8 γρ. φρέσκο θυμάρι

Για το σιρόπι πικρής σοκολάτας:

120 γρ. νερό

50 γρ. καστανή ζάχαρη

60 γρ. σοκολάτα (πάνω από 70% κακάο)

10 γρ. κακάο χωρίς ζάχαρη

15 γρ. βούτυρο

1 γρ. ανθός αλατιού

Εκτέλεση:

Πλένουμε τα σύκα και τα σκουπίζουμε προσεκτικά. Τα χαράζουμε σταυρωτά από την κορυφή, χωρίς να τα χωρίσουμε, ώστε να ανοίξουν ελαφρά κατά το ψήσιμο.

Τα τοποθετούμε σε μικρό ταψί και τα περιχύνουμε με το ελαιόλαδο, το μέλι, τον χυμό λεμονιού, το αλάτι και το πιπέρι.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 12–15 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν και να αρχίσουν να βγάζουν τους χυμούς τους.

Για το σιρόπι σοκολάτας, βάζουμε το νερό και τη ζάχαρη σε μικρή κατσαρόλα και τα αφήνουμε να πάρουν βράση. Προσθέτουμε το κακάο και ανακατεύουμε μέχρι να διαλυθεί.

Αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε τη σοκολάτα και το βούτυρο. Ανακατεύουμε μέχρι να έχουμε μια λεία σάλτσα και ολοκληρώνουμε με το αλάτι.

Καβουρδίζουμε τα καρύδια σε στεγνό τηγάνι για λίγα λεπτά και τα χοντροκόβουμε.

Σερβίρουμε τα ζεστά σύκα σε πιατέλα. Ανοίγουμε ελαφρά το κέντρο τους και προσθέτουμε μικρά κομμάτια μπλε τυριού.

Τοποθετούμε ανάμεσα τις φέτες προσούτο, τα καρύδια και το θυμάρι.

Τελειώνουμε με λίγες σταγόνες από το σιρόπι πικρής σοκολάτας και σερβίρουμε όσο τα σύκα είναι ακόμη χλιαρά.