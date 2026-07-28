Συνταγή για σαρδέλες σαγανάκι

Αυτή δεν είναι μια παραδοσιακή συνταγή.

Προέκυψε μια μέρα, σε διακοπές, που είχαμε σαρδέλες, αλλά δεν είχαμε κάρβουνα ή φούρνο.

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Βάλαμε καθαρισμένες τις σαρδέλες σε μια σάλτσα ντομάτας που ήδη σιγόβραζε.

Προσθέσαμε λίγη φέτα και μαϊντανό, αφού τις κατεβάσαμε από τη φωτιά.

Και κάναμε ένα τρομερό γεύμα που το θυμόμαστε ακόμα, βουτώντας ψωμί και τρώγοντας μέσα από την κατσαρόλα.

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Σαρδέλες σαγανάκι

Υλικά (για 4 άτομα):

700 γρ. σαρδέλες, καθαρισμένες

50 γρ. ελαιόλαδο

180 γρ. κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

3 σκελίδες σκόρδο (15 γρ.), ψιλοκομμένες

180 γρ. πράσινη πιπεριά, κομμένη σε λεπτές λωρίδες

400 γρ. ψιλοκομμένη ντομάτα

150 γρ. ντοματίνια, κομμένα στη μέση (προαιρετικά)

1 μικρή καυτερή πιπερίτσα (5 γρ.), ψιλοκομμένη (προαιρετικά)

1 κ.γ. ξερή ρίγανη

40 γρ. ψιλοκομμένο μαϊντανό

120 γρ. φέτα, χοντροσπασμένη

30 γρ. νερό

αλάτι-φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση:

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε φαρδύ τηγάνι ή σε σκεύος τύπου σαγανάκι και σοτάρουμε το κρεμμύδι για 4-5 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει.

Προσθέτουμε το σκόρδο, την πιπεριά και, αν χρησιμοποιήσουμε, την καυτερή πιπερίτσα και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για ακόμη 2-3 λεπτά.

Ρίχνουμε την ψιλοκομμένη ντομάτα, τα ντοματίνια, τη ρίγανη και το νερό.

Αλατοπιπερώνουμε με προσοχή, καθώς θα προστεθεί και η φέτα, και σιγομαγειρεύουμε για 12-15 λεπτά, μέχρι να δέσει ελαφρά η σάλτσα.

Τοποθετούμε τις σαρδέλες σε μία στρώση μέσα στη σάλτσα και τις περιχύνουμε απαλά με λίγη από αυτή.

Μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά για 6-8 λεπτά, χωρίς να ανακατεύουμε έντονα, ώστε να παραμείνουν ολόκληρες.

Σκορπίζουμε από πάνω τη φέτα και αφήνουμε το φαγητό εκτός φωτιάς, μέχρι να μαλακώσει ελαφρά χωρίς να λιώσει εντελώς.

Αποσύρουμε από τη φωτιά, πασπαλίζουμε με τον μαϊντανό και σερβίρουμε αμέσως με άφθονο χωριάτικο ψωμί για να απολαύσουμε τη σάλτσα.