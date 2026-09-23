Συνταγή για μάφινς βανίλιας

Αφράτα και φινετσάτα, αυτά τα ατομικά κεκάκια, μοσχοβολούν βανίλια.

Η ζύμη τους είναι απλή, σχεδόν σαν ένα πολύ αφράτο κέικ, με αρκετά αυγά, γάλα και λιωμένο βούτυρο.

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Το μυστικό τους βρίσκεται κυρίως στον τρόπο που ενσωματώνουμε το αλεύρι: ανακατεύουμε μόνο όσο χρειάζεται, ώστε να παραμείνει το μείγμα ελαφρύ και τα μάφινς να έχουν λεπτή, τρυφερή ψίχα.

Δεν χρειάζονται τίποτα περισσότερο από λίγη ζάχαρη άχνη για να σερβιριστούν όμορφα στο τραπέζι.

Είναι τέλεια και για το σχολείο.

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Μάφινς βανίλιας

Υλικά

λίγο σπρέι αντικολλητικό ή μαλακό βούτυρο για τη φόρμα μαφιν

4 μεγάλα αυγά, περίπου 200 γρ.

200 γρ. ζάχαρη

180 γρ. πλήρες γάλα

85 γρ. βούτυρο αγελάδας, ανάλατο, λιωμένο και χλιαρό

15 γρ. εκχύλισμα βανίλιας

8 γρ. μπέικιν πάουντερ

3 γρ. αλάτι

213 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

20-30 γρ. ζάχαρη άχνη για το τελείωμα

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 175°C, στις αντιστάσεις ή στους 165°C στον αέρα.

Ψεκάζουμε καλά μια φόρμα για 12 μάφινς με αντικολλητικό σπρέι ή αλείφουμε τις θήκες με πολύ λεπτό στρώμα μαλακού βουτύρου.

Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε χαρτάκια, καθώς τα ίδια τα μάφινς έχουν αρκετό βούτυρο και ξεφορμάρονται εύκολα όταν κρυώσουν ελαφρά.

Ετοιμάζουμε το μείγμα

Σε ένα μεγάλο μπολ χτυπάμε με σύρμα τα αυγά και τη ζάχαρη για περίπου 2 λεπτά, μέχρι το μείγμα να ανοίξει σε χρώμα και να γίνει αισθητά πιο αφράτο.

Δεν χρειάζεται να φτάσουμε σε στάδιο σαντιγί. Θέλουμε όμως να διαλυθεί καλά η ζάχαρη μέσα στα αυγά και να εγκλωβίσουμε λίγο αέρα στο μείγμα.

Προσθέτουμε το γάλα, το λιωμένο βούτυρο και τη βανίλια και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν.

Προσθέτουμε το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι και ανακατεύουμε ξανά.

Τέλος, περνάμε το αλεύρι από σήτα και το προσθέτουμε στο μπολ. Από αυτό το σημείο και μετά αφήνουμε το σύρμα στην άκρη και χρησιμοποιούμε μια μαρίζ ή μια ξύλινη κουτάλα.

Ανακατεύουμε απαλά, με κινήσεις από κάτω προς τα πάνω, μόνο μέχρι να μη βλέπουμε πλέον στεγνό αλεύρι.

Μερικοί μικροί σβόλοι δεν μας ανησυχούν. Θα χαθούν στο ψήσιμο. Αυτό που θέλουμε να αποφύγουμε είναι το επίμονο ανακάτεμα, γιατί αναπτύσσεται η γλουτένη του αλευριού και τα μάφινς μπορεί να γίνουν πιο σφιχτά.

Γεμίζουμε τη φόρμα

Μοιράζουμε το μείγμα στις 12 θήκες, γεμίζοντάς τες περίπου στα ¾ του ύψους.

Για μεγαλύτερη ακρίβεια, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε scoop παγωτού ή να ζυγίσουμε το μείγμα, ώστε να μοιραστεί ισόποσα. Δεν θέλουμε κάποιες θήκες να είναι σχεδόν γεμάτες και άλλες μισές, γιατί θα ψηθούν με διαφορετικό ρυθμό.

Ψήνουμε

Βάζουμε τη φόρμα στη μεσαία σχάρα του φούρνου και ψήνουμε για 13-17 λεπτά.

Ελέγχουμε τα μάφινς από τα 13 λεπτά και μετά. Βυθίζουμε στο κέντρο ενός μάφιν ένα ξύλινο καλαμάκι ή μια οδοντογλυφίδα. Αν βγει καθαρό ή με ελάχιστα υγρά ψίχουλα κολλημένα πάνω του, είναι έτοιμα.

Δεν τα παραψήνουμε. Επειδή πρόκειται για σχετικά μικρά μάφινς, ακόμη και δύο-τρία επιπλέον λεπτά στον φούρνο μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να στεγνώσουν την ψίχα.

Βγάζουμε τη φόρμα από τον φούρνο και αφήνουμε τα μάφινς να σταθούν μέσα στις θήκες για 5 λεπτά.

Στη συνέχεια τα ξεφορμάρουμε προσεκτικά και τα μεταφέρουμε πάνω σε σχάρα, όπου τα αφήνουμε να κρυώσουν εντελώς, για περίπου 30 λεπτά.

Τελειώνουμε και σερβίρουμε

Όταν έχουν κρυώσει εντελώς, τα πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη.

Δεν χρειάζεται να βάλουμε μεγάλη ποσότητα. Ένα λεπτό, ομοιόμορφο πέπλο άχνης αρκεί για να αναδείξει τη βανίλια και να δώσει στα μάφινς όμορφη εμφάνισή.

Τα σερβίρουμε σε θερμοκρασία δωματίου, σκέτα ή μαζί με καφέ, τσάι ή ένα ποτήρι γάλα.