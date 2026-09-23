Ντιπ με τυρί cottage και καραμελωμένα κρεμμύδια

Το κλασικό ντιπ με κρεμμύδι, αποκτά μια νέα διάσταση που συνδυάζει τη γεύση του comfort food με τη όψιμη λατρεία στην πρωτεΐνη.

Το Cottage Cheese Caramelized Onion Dip, έγινε μία από τις δημοφιλείς food τάσεις στο TikTok, καθώς μετατρέπει ένα παραδοσιακό ντιπ που είχε βάση την ξινή κρέμα ή τη μαγιονέζα σε μια πιο ελαφριά αλλά πλούσια σε πρωτεΐνη, έκδοση.

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Η ιδέα βασίζεται στην αλλαγή ενός μόνο υλικού: το cottage cheese χτυπιέται στο μπλέντερ μέχρι να αποκτήσει εντελώς λεία, κρεμώδη υφή και λειτουργεί ως βάση για το ντιπ.

Στη συνέχεια συνδυάζεται με αργά καραμελωμένα κρεμμύδια, που σιγομαγειρεύονται μέχρι να αποκτήσουν βαθιά γλυκύτητα, μαζί με σκόρδο και φρέσκο σχοινόπρασο.

Το αποτέλεσμα θυμίζει την κλασική γαλλική κρεμμυδόσουπα, αλλά με πιο κρεμώδη υφή και πιο ισορροπημένη γεύση και θα γίνει το αγαπημένο σας συνοδευτικό σε βραδιές με φίλους ή ως γρήγορο σνακ με τραγανά πατατάκια.

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Cottage Cheese Caramelized Onion Dip

Υλικά (για ένα μεγάλο μπολ):

500 γρ. cottage cheese

3 μεγάλα κρεμμύδια, λεπτοκομμένα

2 κ.σ. ελαιόλαδο

20 γρ. βούτυρο

2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

2 κ.σ. σχοινόπρασο, ψιλοκομμένο

1 κ.γ. χυμός λεμονιού

½ κ.γ. καπνιστή πάπρικα (προαιρετικά)

αλάτι

φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Για το σερβίρισμα:

πατατάκια

κράκερ

φρυγανισμένο ψωμί ή λαχανικά κομμένα σε μπαστουνάκια

Εκτέλεση:

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και το βούτυρο σε μεγάλο τηγάνι.

Προσθέτουμε τα κρεμμύδια και τα μαγειρεύουμε σε χαμηλή φωτιά για 35-45 λεπτά, ανακατεύοντας κατά διαστήματα, μέχρι να μαλακώσουν και να αποκτήσουν βαθύ χρυσαφένιο χρώμα.

Λίγο πριν ολοκληρωθεί το καραμέλωμα, προσθέτουμε το σκόρδο και συνεχίζουμε το μαγείρεμα για 1-2 λεπτά.

Μεταφέρουμε το cottage στο μπλέντερ και το χτυπάμε μέχρι να γίνει λεία κρέμα.

Προσθέτουμε τον χυμό λεμονιού, την καπνιστή πάπρικα, λίγο πιπέρι και ανακατεύουμε.

Ενσωματώνουμε τα καραμελωμένα κρεμμύδια στο cottage cheese, κρατώντας λίγα για το τελείωμα.

Προσθέτουμε το σχοινόπρασο και διορθώνουμε το αλάτι.

Μεταφέρουμε το ντιπ στο ψυγείο για τουλάχιστον 30 λεπτά, ώστε να δέσουν οι γεύσεις.

Σερβίρουμε το Cottage Cheese Caramelized Onion Dip κρύο, με τραγανά πατατάκια, κράκερ ή φρέσκα λαχανικά, σε μπαστουνάκια.