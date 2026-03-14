Κρέπες λαχανικών και αγκιναρόρυζο ξεχωρίζουν στο μενού της επόμενης εβδομάδας

Μία ακόμη εβδομάδα, στρίβει τη γωνία και το «κάθε μέρα», μας πρέπει να ομορφύνει.

Και ποιος καλύτερος τρόπος, από το φαγητό και τη σπιτική μαγειρική που έχει βασικό της υλικό την αγάπη.

Σε περίοδο νηστείας βρισκόμαστε, μπορεί να ψάχνετε τέτοιες επιλογές, ή να θέλετε έναν συνδυασμό να ζωικών και χορτοφαγικών πιάτων.

Ξεκινάμε με ελαφριές κρεπές γεμάτες λαχανικά και χρώματα, συνεχίζουμε με κλασικό κοτόπουλο και πατάτες φούρνου, που μπορούμε, εύκολα, να μετατρέψουμε σε νηστίσιμο, αλλάζοντας το κοτόπουλο με μανιτάρια «πλευρώτους».

Κλείνουμε την εβδομάδα με λεμονάτο αγκιναρόρυζο, που σε πολλές περιοχές το φτιάχνουν και κοκκινιστό με μάραθο.

Το μενού της επόμενης εβδομάδας

Δευτέρα

Κρέπες με λαχανικά και φυτικό τυρί: είναι εύκολο να φτιάξετε τις κρέπες μόνοι σας, αφού στη νηστίσιμη εκδοχή, δεν υπάρχουν αυγά, αλλά φυτικό ρόφημα, αλεύρι και μπέικιν πάουντερ. Όσο για τη γέμιση, όλα τα λαχανικά που σας αρέσουν, τυλίγονται στην κρέπα με φυτικό τυρί.

Ψώνια: αλεύρι, φυτικό γάλα, μπέικιν πάουντερ, ηλιέλαιο, κόκκινη πιπεριά, κολοκυθάκι, μανιτάρια, κρεμμύδι, σπανάκι φρέσκο, φυτικό τυρί, ρίγανη, πάπρικα.

Τρίτη

Κοτόπουλο με πατάτες στον φούρνο: απλό και υπερνόστιμο φαγητό. Και αν είστε σε φάση νηστείας, αντικαθιστάτε το κοτόπουλο με μανιτάρια πλευρώτους, τα οποία θέλουν πολύ λιγότερο χρόνο από τις πατάτες στο ψήσιμο, όποτε δεν θα τα βάλετε στο φούρνο την ίδια ώρα.

Ψώνια: Κοτόπουλο σε κομμάτια ή μανιτάρια πλευρώτους, πατάτες, σκόρδο, ρίγανη, μουστάρδα, λεμόνι.

Τετάρτη

Φιλέτο τόνου με νουντλς και φρέσκο κρεμμυδάκι: αυτό το πιάτο μπορεί να είναι έτοιμο, κυριολεκτικά σε 5 λεπτά. Μέχρι να ψηθεί ο τόνος, τα νούντλς μαλακώνουν σε βραστό νερό. Σερβίρετε με φέτες αγγούρι ή σαλάτα λάχανο – καρότο και ψιλοκομμένο φρέσκο κρεμμυδάκι.

Ψώνια: φιλέτο τόνου (φρέσκο ή κατεψυγμένο), νουντλς (ρυζιού ή σταρένια), φρέσκα κρεμμυδάκια, σόγια σως, σησαμέλαιο, φρέσκο τζίντζερ, σουσάμι, αγγουράκι, λάχανο, καρότο.

Πέμπτη

Ρεβίθια και γλυκοπατάτες με κόκκινο κάρι: βαθιά γεύση και σε ένα χορταστικό πιάτο. Η ποσότητα της πάστας του κόκκινου κάρι, θα ρυθμίσει το πόσο πικάντικο θα είναι το φαγητό μας.

Ψώνια: ρεβίθια, γλυκοπατάτες, πάστα κόκκινου κάρι, κρέμα καρύδας, κρεμμύδι, λάιμ, φρέσκος κόλιανδρος.

Παρασκευή

Αγκιναρόρυζο λεμονάτο: με το σούπερ θρεπτικό υλικό της εποχής. Αν δεν θέλετε να μπείτε στη διαδικασία του καθαρίσματος, μπορείτε άνετα να χρησιμοποιήσετε κατεψυγμένες και καθαρισμένες αγκινάρες.

Ψώνια: ρύζι για πιλάφι, αγκινάρες (φρέσκες ή κατεψυγμένες), κρεμμύδι ξερό και φρέσκο, άνηθο ή μάραθο, λεμόνι, ζωμός λαχανικών.



