Είναι πολύ πιο εύκολο, από ότι νομίζουμε να ετοιμάσουμε ένα φινετσάτο πιάτο, μέσα στον καύσωνα.

Αυτή η κρύα σούπα, με γιαούρτι, αγγούρι αρωματισμένη με δυόσμο, είναι δροσερή και ιδανικό πρώτο πιάτο ή ελαφρύ γεύμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπορούμε να προετοιμάσουμε τη σούπα από νωρίτερα και να την έχουμε στο ψυγείο.

Οι γαρίδες μας, άλλωστε, θέλουν ψήσιμο για 4 λεπτά, που μπορούμε να το κάνουμε λίγο πριν σερβίρουμε.

Αν θέλουμε, ετοιμάζουμε λίγο σκορδόψωμο για να συνοδεύσουμε το πιάτο μας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κρύα σούπα γιαουρτιού με ψητές γαρίδες

Υλικά:

1 1/2 μικρό αγγουράκι

400 γρ. γιαούρτι κατσικίσιο

200 γρ. γιαούρτι αγελαδινό

6 φύλλα φρέσκου δυόσμου

1/2 σκελίδα σκόρδο, πολτοποιημένη

1 κ.γ. μέλι

αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Για τις ψητές γαρίδες:

16 μεγάλες γαρίδες καθαρισμένες

λίγο ελαιόλαδο για το σοτάρισμα

αλάτι – πιπέρι – πάπρικα

Εκτέλεση:

Βάζουμε όλα τα υλικά εκτός από τις γαρίδες, στο μπλέντερ (ή στο μούλτι, σε δόσεις) και τα χτυπάμε για σχεδόν 2 λεπτά, μέχρι να γίνουν μια λεία κρέμα.

Την περνάμε από σουρωτήρι, πιέζοντας να περάσει όσο περισσότερο υλικό γίνεται και την βάζουμε στο ψυγείο μέχρι να σερβίρουμε.

Ζεσταίνουμε ελαιόλαδο σε αντικολλητικό τηγάνι

Αλατοπιπερώνουμε και ρίχνουμε πάπρικα στις γαρίδες, που έχουμε στεγνώσει με χαρτί κουζίνας. Αν πάρουμε κατεψυγμένες, φροντίζουμε να αποψυχθούν αργά, στο ψυγείο, από το βράδυ.

Σοτάρουμε τις γαρίδες, σε δύο δόσεις, σε χαμηλή φωτιά για 2 λεπτά από κάθε πλευρά.

Μοιράζουμε την κρύα γιαουρτόσουπα σε 4 ατομικά μπολ και βάζουμε 4 γαρίδες, σε κάθε μπολ και μερικές σταγόνες ελαιόλαδο.