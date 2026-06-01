Συνταγή για ελαφρύ και αρωματικό κέικ με ολόκληρο βραστό πορτοκάλι

Υπάρχουν γλυκά που στηρίζονται στην τεχνική και άλλα που στηρίζονται στη διαχείριση της πρώτης ύλης.

Το συγκεκριμένο κέικ ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία.

Η χρήση του πορτοκαλιού που βράζει ολόκληρο, φλούδα, σάρκα και χυμοί μαζί, δίνει εξαιρετικό άρωμα.

Η τεχνική αυτή συναντάται σε διάφορες εκδοχές στην Ισπανία, στη Σικελία και στη Μέση Ανατολή, συνήθως σε αμυγδαλένια κέικ χωρίς βούτυρο.

Το γλυκό αποκτά διαφορετικό χαρακτήρα από τα κλασικά, έχει πιο υγρή ψίχα, καθαρή γεύση πορτοκαλιού και μια ήπια πικράδα από τη φλούδα.

Κέικ με βραστό πορτοκάλι

Υλικά:

300 γρ. μεγάλο πορτοκάλι ακέρωτο

190 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του

150 γρ. καστανή ζάχαρη ή ζάχαρη καρύδας

120 ml γάλα αμυγδάλου ή κοινό γάλα

120 ml ήπιο ελαιόλαδο ή σπορέλαιο

Για το γλάσο πορτοκαλιού:

80 γρ. ζάχαρη άχνη

1–2 κ.σ. χυμό πορτοκαλιού

ξύσμα πορτοκαλιού για το σερβίρισμα

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C και λαδώνουμε τη φόρμα και στα τοιχώματα.

Γεμίζουμε μια κατσαρόλα με νερό και τη φέρνουμε σε βρασμό. Βάζουμε μέσα ολόκληρο το πορτοκάλι, χαμηλώνουμε ελαφρά τη φωτιά και το βράζουμε για 10 λεπτά με κλειστό καπάκι.

Παράλληλα, ετοιμάζουμε ένα μπολ με παγωμένο νερό και παγάκια. Μεταφέρουμε εκεί το πορτοκάλι μόλις ολοκληρωθεί ο βρασμός και το αφήνουμε για περίπου 5 λεπτά ώστε να σταματήσει η θερμική επεξεργασία.

Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι με τη ζάχαρη.

Κόβουμε το πορτοκάλι σε κομμάτια, αφαιρούμε μόνο τυχόν κουκούτσια και το βάζουμε στο μπλέντερ μαζί με το γάλα αμυγδάλου, το ελαιόλαδο και τη βανίλια. Πολτοποιούμε μέχρι να δημιουργηθεί ένα απολύτως λείο και πυκνό μείγμα.

Ρίχνουμε το υγρό μείγμα στο μπολ με τα στερεά υλικά και ανακατεύουμε απαλά με σπάτουλα μέχρι να έχουμε ομοιογενή χυλό χωρίς σβόλους.

Μεταφέρουμε το μείγμα στη φόρμα και ψήνουμε στη μεσαία σχάρα για 45–50 λεπτά. Ελέγχουμε με μια οδοντογλυφίδα, πρέπει να βγαίνει καθαρή από το κέντρο του κέικ.

Αφήνουμε το κέικ να σταθεί 10 λεπτά μέσα στη φόρμα και στη συνέχεια το μεταφέρουμε σε σχάρα μέχρι να κρυώσει εντελώς.

Για το γλάσο, ανακατεύουμε τη ζάχαρη άχνη με τον χυμό πορτοκαλιού μέχρι να αποκτήσει παχύρρευστη υφή.

Περιχύνουμε το κρύο κέικ με το γλάσο και ολοκληρώνουμε με λίγο φρέσκο ξύσμα πορτοκαλιού.