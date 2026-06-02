Tasteit

Πώς να φτιάξουμε άπαχο τυρί κρέμα από γιαούρτι μέσα σε ένα βράδυ

Σπιτικό cream cheese
Σπιτικό τυρί κρέμα
Σπιτικό τυρί κρέμα
Ηλιάνα Σκιαδά
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Αν αγαπάτε τη γεύση του cream cheese αλλά αναζητάτε μια πιο ελαφριά, φυσική και θρεπτική εκδοχή του, τότε αυτή η σπιτική συνταγή με γιαούρτι είναι αυτό που χρειάζεστε.

Με μόλις τρία υλικά και χωρίς συντηρητικά, πηκτικά ή πρόσθετα, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα βελούδινο άλειμμα με πλούσια υφή, ελαφριά οξύτητα και γεύση που θυμίζει κλασικό τυρί κρέμα.

Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή και βασίζεται στο αργό στράγγισμα του γιαουρτιού κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Το αποτέλεσμα είναι ένα κρεμώδες και δροσερό κρεμώδες τυρί, πλούσιο σε πρωτεΐνη και ιδανικό για πρωινό, bagels, σάντουιτς ή αλμυρά σνακ.

Το άλειμμα διατηρείται σε δοχείο με καπάκι, στο ψυγείο, για 3-4 μέρες.

Σπιτικό cream cheese

Υλικά:

  • 500 γρ. στραγγιστό αγελαδινό γιαούρτι 5%
  • 2 κ.γ. χυμό λεμονιού
  • 1¼ κ.γ. αλάτι

Εκτέλεση:

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το γιαούρτι με τον χυμό λεμονιού και το αλάτι μέχρι να ομογενοποιηθούν πλήρως τα υλικά.

Τοποθετούμε ένα λεπτό τουλπάνι, καθαρή πετσέτα ή γάζα, πάνω σε σουρωτήρι και αδειάζουμε μέσα το μείγμα.

Στηρίζουμε το σουρωτήρι πάνω από βαθύ μπολ ώστε να στραγγίζουν τα υγρά χωρίς να ακουμπά το γιαούρτι στον πάτο.

Κλείνουμε απαλά το πανί γύρω από το γιαούρτι και μεταφέρουμε το σκεύος στο ψυγείο για όλη τη νύχτα ή για περίπου 10-12 ώρες.

Όσο στραγγίζει, το γιαούρτι αποκτά πιο πυκνή και κρεμώδη υφή, θυμίζοντας κλασικό τυρί κρέμα.
Την επόμενη ημέρα μεταφέρουμε το άλειμμα σε καθαρό δοχείο και το διατηρούμε στο ψυγείο.

Σερβίρουμε πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί ή bagel, μαζί με αγγούρι, ντοματίνια, καπνιστό σολομό, μυρωδικά ή ό,τι άλλο προτιμάμε.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Tasteit
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
419
200
121
106
72
Tasteit: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo