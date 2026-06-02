Συνταγή για κριθαράκι με κιμά στην κατσαρόλα

Τι μπορούμε να μαγειρέψουμε στα γρήγορα, μία κουραστική και δύσκολη μέρα; κριθαράκι με κιμά.

Χωρίς φανφάρες, υπερβολικά υλικά ή δυσκολία στην τεχνική, αυτό το φαγητό, δημιουργεί αμέσως αίσθηση οικειότητας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προσωπικά, μου θυμίζει τη μαμά μου και τα βραδινά που μας ετοίμαζε τις καθημερινές.

Είναι το φαγητό που ακούγεται πριν ακόμη σερβιριστεί, το κουτάλι που ανακατεύει το κριθαράκι στην κατσαρόλα, ο ήχος της σάλτσας που σιγοκοχλάζει, το τριμμένο τυρί που πέφτει πάνω στο καυτό πιάτο και αρχίζει να λιώνει σχεδόν αμέσως.

Το κριθαράκι απορροφά τους ζωμούς, της ντομάτας και του κιμά και και γίνεται ένα ζουμερό κριθαρότο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κριθαράκι με κιμά στην κατσαρόλα

Υλικά:

250 γρ. μοσχαρίσιο κιμά

300 γρ. χοντρό κριθαράκι

1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες

1 μέτριο καρότο, τριμμένο

1 κ.σ. πελτές ντομάτας

1 μεγάλη ώριμη ντομάτα, ψιλοκομμένη

30 ml κονιάκ ή λευκό κρασί

50 ml ελαιόλαδο

αλάτι-φρεσκοτριμμένο πιπέρι

1/2 κ.γ. κουρκουμά

ζεστό νερό όσο χρειαστεί

τριμμένο τυρί για το σερβίρισμα

Εκτέλεση:

Ρίχνουμε το ελαιόλαδο σε βαθιά κατσαρόλα και αφήνουμε το κρεμμύδι να μαγειρευτεί αργά μέχρι να γίνει διάφανο και γλυκό. Μόλις αρχίσει να καραμελώνει ελαφρώς, προσθέτουμε το σκόρδο και αμέσως μετά τον κιμά.

Με ξύλινη κουτάλα «σπάμε» καλά τον κιμά ώστε να καβουρδιστεί και να πάρει χρώμα.

Προσθέτουμε το τριμμένο καρότο και συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να μαλακώσει και να ενσωματωθεί χωρίς να ξεχωρίζει.

Ρίχνουμε τον πελτέ και τον τρίβουμε με ξύλινη κουτάλα, να ψηθεί απευθείας πάνω στον πάτο της κατσαρόλας.

Σβήνουμε με το κονιάκ ή το κρασί και αφήνουμε λίγα λεπτά μέχρι να εξατμιστεί το αλκοόλ και να μείνουν μόνο τα αρώματα.

Προσθέτουμε τη φρέσκια ντομάτα, τον κουρκουμά, αλάτι και πιπέρι. Ρίχνουμε αρκετό ζεστό νερό και αφήνουμε τον κιμά να σιγοβράσει μέχρι να δέσει η σάλτσα και να γίνει γεμάτη και πλούσια.

Μόλις η βάση του φαγητού αποκτήσει σωστή πυκνότητα, ρίχνουμε το κριθαράκι και ανακατεύουμε καλά. Συμπληρώνουμε επιπλέον καυτό νερό και συνεχίζουμε το μαγείρεμα σε μέτρια φωτιά.

Καθώς το κριθαράκι βράζει, ανακατεύουμε συχνά για να απελευθερώσει το άμυλό του και να δημιουργήσει αυτή τη χαρακτηριστική μελωμένη υφή.

Αποσύρουμε την κατσαρόλα από τη φωτιά λίγο πριν «πιει» όλα τα υγρά. Το φαγητό θα συνεχίσει να δένει όσο ξεκουράζεται.

Σερβίρουμε καυτό, με άφθονο τριμμένο τυρί και μπόλικο φρεσκοτριμμένο πιπέρι.