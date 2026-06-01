Συνταγή για ομελέτα με μελιτζάνα και γραβιέρα

Μελιτζάνα, αυτή η βασίλισσα των λαχανικών.

Νοστιμεύει, τις σάλτσες, γίνεται φανταστική ψητή και τηγανητή.

Η προσθήκη της στην ομελέτα, αλλάζει πίστα στο πιο γρήγορο (μαγειρεμένο) σνακ στον κόσμο, την ομελέτα.

Η μελιτζάνα, πρέπει να σοταριστεί σωστά, να απορροφήσει το ελαιόλαδο και οι κόκκινες πιπεριές βγάλουν τη φυσική γλύκα τους.

Και μετά έρχεται η γραβιέρα. Λιώνει μέσα στα αυγά και ενώνει όλα τα υλικά.

Ομελέτα με μελιτζάνα και γραβιέρα

Υλικά:

5 αυγά

2 κόκκινες πιπεριές

1 μέτρια μελιτζάνα, κομμένη σε μικρά κυβάκια

3–4 κ.σ. ελαιόλαδο

60 γρ. τριμμένη γραβιέρα

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση:

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε αντικολλητικό τηγάνι και προσθέτουμε τη μελιτζάνα κομμένη σε μικρά κυβάκια. Τη μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι να μαλακώσει καλά και να παρει χρώμα.

Προσθέτουμε τις κόκκινες πιπεριές κομμένες σε λεπτές λωρίδες ή μικρά κομμάτια και συνεχίζουμε το σοτάρισμα μέχρι να γίνουν τρυφερές και να βγάλουν τη φυσική τους γλύκα.

Σε μπολ χτυπάμε τα αυγά με λίγο αλάτι και αρκετό φρεσκοτριμμένο πιπέρι μέχρι να αφρατέψουν ελαφρώς. Ρίχνουμε μέσα τη γραβιέρα και ανακατεύουμε ώστε να μοιραστεί ομοιόμορφα στο μείγμα.

Χαμηλώνουμε λίγο, τη φωτιά και αδειάζουμε τα αυγά πάνω από τα σοταρισμένα λαχανικά. Με μια σπάτουλα μετακινούμε απαλά την ομελέτα από τις άκρες προς το κέντρο ώστε να ψηθεί ομοιόμορφα χωρίς να στεγνώσει.

Αφήνουμε την ομελέτα να σταθεροποιηθεί και να αποκτήσει χρυσαφένια βάση, ενώ στο εσωτερικό της παραμένει αφράτη και ζουμερή.

Αν θέλουμε, τη γυρίζουμε προσεκτικά και από την άλλη πλευρά για λίγα δευτερόλεπτα ή ολοκληρώνουμε το ψήσιμο κάτω από το grill του φούρνου.

Σερβίρουμε ζεστή, με λίγο επιπλέον πιπέρι και καλό ψωμί για να απολαύσουμε μέχρι και την τελευταία μπουκιά.