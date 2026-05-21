Συνταγή για πάστα φλώρα με κρέμα λεμονιού

Αυτό το γλυκό μυρίζει άνοιξη και φρεσκάδα

Πρόκειται για κλασική πάστα φλώρα, με μία παραλλαγή.

Σε αυτή την εκδοχή, η κλασική μαρμελάδα δίνει τη θέση της σε μια δροσερή, αρωματική κρέμα λεμονιού.

Έτσι το αποτέλεσμα είναι πιο ζωηρό και πιο δυναμικό.

Και το σίγουρο είναι ότι δεν σε λιγώνει, ούτε σε «ξινίζει».

Πάστα Φλώρα με κρέμα λεμονιού

Υλικά:

Για τη ζύμη:

2 αυγά

100 γρ. ζάχαρη

100 ml σπορέλαιο

10 γρ. μπέικιν πάουντερ

300 γρ. αλεύρι

1 πρέζα αλάτι

2 βανιλίνες

Για την κρέμα λεμονιού:

4 αυγά

200 γρ. ζάχαρη

χυμός από 4 λεμόνια

ξύσμα από 2 λεμόνια

45–50 γρ. βούτυρο

1–2 κ.γ. κορν φλάουρ

Για το τελείωμα:

φιλέ αμυγδάλου

Εκτέλεση:

Ξεκινάμε από την κρέμα, ώστε να προλάβει να πέσει η θερμοκρασία της. Σε κατσαρολάκι ενώνουμε τα αυγά με τη ζάχαρη, προσθέτουμε τον χυμό και το ξύσμα λεμονιού, το βούτυρο και το κορν φλάουρ και δουλεύουμε το μείγμα μέχρι να ομογενοποιηθεί.

Τοποθετούμε το σκεύος σε μέτρια φωτιά και ανακατεύουμε σταθερά, χωρίς διακοπή, μέχρι να δούμε την υφή να πυκνώνει και να γίνεται λεία και κρεμώδης. Αποσύρουμε και αφήνουμε στην άκρη μέχρι να κρυώσει εντελώς.

Προχωράμε στη ζύμη: σε μπολ ρίχνουμε τα αυγά, τη ζάχαρη, το σπορέλαιο, τη βανίλια και το αλάτι και τα ανακατεύουμε. Ενσωματώνουμε το αλεύρι μαζί με το μπέικιν πάουντερ και ζυμώνουμε μέχρι να αποκτήσουμε μια εύπλαστη και απαλή ζύμη.

Χωρίζουμε το ζυμάρι σε δύο μέρη. Με το πρώτο καλύπτουμε τη βάση μιας βουτυρωμένης φόρμας περίπου 28 εκ., πιέζοντας ώστε να απλωθεί ομοιόμορφα.

Απλώνουμε από πάνω την κρύα, πλέον, κρέμα λεμονιού, φροντίζοντας να πάει παντού.

Ανοίγουμε το υπόλοιπο ζυμάρι και κόβουμε με ρολέτα λωρίδες, τις οποίες τοποθετούμε σταυρωτά πάνω από τη γέμιση, δημιουργώντας το χαρακτηριστικό σχέδιο. Πασπαλίζουμε με φιλέ αμυγδάλου για έξτρα υφή.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 25 λεπτά, μέχρι η επιφάνεια να πάρει ωραίο χρυσαφί χρώμα.

Μόλις βγει από τον φούρνο, αφήνουμε το γλυκό να σταθεί και να κρυώσει καλά πριν το κόψουμε.