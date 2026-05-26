Συνταγή για boston Cream Cake με σοκολάτα

Φανταστείτε ένα γιγάντιο κοκ, που έχει να πει μια μικρή ιστορία.

Το κέικ αυτό έχει καταγωγή από τη Βοστώνη και είναι άριστο δείγμα αμερικανικής παράδοσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μοσχομυρίζει λιωμένη σοκολάτα και ταιριάζει υπέροχα με τον καφέ μας.

Το κέικ έχει τρεις υφές: αφράτο παντεσπάνι, βελούδινη κρέμα και γυαλιστερή γκανάς.

Μπορεί να γίνει εύκολα, εντυπωσιακή και διαφορετική, τούρτα γενεθλίων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Boston Cream Cake με σοκολάτα

Υλικά:

Για το κέικ:

220 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

75 γρ. κακάο άγλυκο

400 γρ. ζάχαρη

10 γρ. μαγειρική σόδα

5 γρ. μπέικιν πάουντερ

5 γρ. αλάτι

2 μεγάλα αυγά

240 ml ξινόγαλα (buttermilk)

120 ml φυτικό λάδι

10 ml εκχύλισμα βανίλιας

240 ml ζεστός καφές

Για την κρέμα (custard):

480 ml γάλα

100 γρ. ζάχαρη

4 κρόκοι αυγών

30 γρ. κορν φλάουρ

15 γρ. βούτυρο

5 ml εκχύλισμα βανίλιας

Για τη γκανάς σοκολάτας:

170 γρ. σταγόνες σοκολάτας

180 ml κρέμα γάλακτος

Εκτέλεση:

Ξεκινάμε προθερμαίνοντας τον φούρνο στους 180°C και βουτυρώνουμε ένα ορθογώνιο ταψί.

Σε ένα μεγάλο μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι, το κακάο, τη ζάχαρη, τη σόδα, το μπέικιν και το αλάτι. Προσθέτουμε τα αυγά, το ξινόγαλα, το λάδι και τη βανίλια και δουλεύουμε το μείγμα μέχρι να γίνει λείο και πηχτό.

Στη συνέχεια, ρίχνουμε σιγά-σιγά τον ζεστό καφέ. Δεν τον φοβόμαστε: ενισχύει τη σοκολάτα και χαρίζει υγρασία στο κέικ. Αδειάζουμε το μείγμα στο ταψί και ψήνουμε για 30–35 λεπτά. Αφήνουμε να κρυώσει εντελώς.

Για την κρέμα, ζεσταίνουμε το γάλα μέχρι να γίνει χλιαρό. Σε μπολ χτυπάμε τους κρόκους με τη ζάχαρη και το κορν φλάουρ. Ρίχνουμε λίγο-λίγο το γάλα ανακατεύοντας και επιστρέφουμε το μείγμα στην κατσαρόλα. Μαγειρεύουμε μέχρι να πήξει και να γίνει βελούδινο. Προσθέτουμε το βούτυρο και τη βανίλια και αφήνουμε να κρυώσει πλήρως.

Κόβουμε το κέικ οριζόντια, για να δημιουργήσουμε δύο στρώσεις. Απλώνουμε γενναιόδωρα την κρέμα πάνω από τη βάση και καλύπτουμε με το πάνω μέρος.

Για τη γκανάς, ζεσταίνουμε την κρέμα γάλακτος και τη ρίχνουμε πάνω από τη σοκολάτα, που έχουμε βάλει σε μπολ. Ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει και να γίνει λεία και γυαλιστερή. Την απλώνουμε πάνω από το κέικ.

Τέλος, βάζουμε το γλυκό στο ψυγείο για 1–2 ώρες, πριν το κόψουμε.