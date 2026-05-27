Συνταγή για Dakgangjeong, κορεάτικο γλυκοπικάντικο τηγανητό κοτόπουλο

Το dakgangjeong, δύσκολο να το προφέρεις, εύκολο να το καταβροχθίσεις, αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές κορεάτικου fried chicken.

Διαφέρει ουσιαστικά από τις δυτικές εκδοχές του τηγανητού κοτόπουλου τόσο στην τεχνική όσο και στη γευστική ισορροπία.

Η προέλευσή του συνδέεται με την εξέλιξη της σύγχρονης κορεάτικης street food κουλτούρας μετά τη δεκαετία του 1970, όταν το κοτόπουλο άρχισε να αποκτά κεντρική θέση στην αστική νυχτερινή κατανάλωση φαγητού μαζί με μπίρα, το γνωστό πλέον chimaek (chicken + maekju/beer).

Η μεγάλη ιδιαιτερότητα του dakgangjeong είναι το διπλοτηγάνισμα.

Η πρώτη δημιουργεί τη βασική δομή της κρούστας και ψήνει το κοτόπουλο, ενώ η δεύτερη δίνει αυτή τη χαρακτηριστική, εξαιρετικά τραγανή υφή, που παραμένει σταθερή ακόμη και μετά την επικάλυψη με το umami γλάσο.

Κορεάτικο τηγανητό κοτόπουλο

Υλικά:

Για το κοτόπουλο:

700 γρ. φιλέτο κοτόπουλου

2 κ.σ. mirin

½ κ.γ. σκόνη σκόρδου

¼ κ.γ. ψιλό αλάτι

¼ κ.γ. μαύρο πιπέρι

Για την επικάλυψη:

95 γρ. κορν φλάουρ

95 γρ. γλυκό ρυζάλευρο

φυτικό λάδι για τηγάνισμα

Για το γλάσο:

90 ml σιρόπι γλυκόζης

60 γρ. gochujang (πάστα κόκκινου τσίλι)

45 γρ. ketchup

15 ml soy sauce

1½ κ.γ. σκόρδο ψιλοκομμένο

1½ κ.γ. φρέσκο τζίντζερ τριμμένο

60 γρ. καρύδια χοντροκομμένα

Εκτέλεση:

Κόβουμε το κοτόπουλο σε μικρά κομμάτια περίπου 2–3 εκ. και το μεταφέρουμε σε μεγάλο μπολ.

Προσθέτουμε το mirin, τη σκόνη σκόρδου, το αλάτι και το πιπέρι και ανακατεύουμε πολύ καλά ώστε να καλυφθούν όλα τα κομμάτια ομοιόμορφα.

Σκεπάζουμε το μπολ και αφήνουμε το κοτόπουλο στο ψυγείο για τουλάχιστον 30 λεπτά ή έως 24 ώρες.

Σε μεγάλο μπολ ανακατεύουμε το κορν φλάουρ με το ρυζάλευρο.

Σε ξεχωριστό μπολ ανακατεύουμε το σιρόπι, το gochujang, την ketchup, τη soy sauce, το σκόρδο και το τζίντζερ μέχρι να δημιουργηθεί λείο γλάσο.

Γεμίζουμε μια βαθιά κατσαρόλα με λάδι σε ύψος περίπου 3 εκ. και το ζεσταίνουμε στους 175°C.

Περνάμε λίγα κομμάτια κοτόπουλου κάθε φορά από το μείγμα αλευριών μέχρι να καλυφθούν πλήρως και τινάζουμε την περίσσεια.

Τηγανίζουμε το κοτόπουλο σε δόσεις χωρίς να γεμίζουμε υπερβολικά την κατσαρόλα. Ψήνουμε για περίπου 4–5 λεπτά, γυρίζοντας τα κομμάτια κατά διαστήματα, μέχρι να αποκτήσουν ανοιχτό χρυσαφένιο χρώμα.

Μεταφέρουμε το κοτόπουλο σε σχάρα ή απορροφητικό χαρτί.

Όταν ολοκληρωθεί το πρώτο τηγάνισμα, επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία για δεύτερη φορά, τηγανίζοντας κάθε δόση περίπου 1 λεπτό ακόμη μέχρι η κρούστα να γίνει πιο σκούρα χρυσαφένια και έξτρα τραγανή.

Σε μεγάλο τηγάνι ή wok ζεσταίνουμε το γλάσο μαζί με τα καρύδια σε μέτρια προς δυνατή φωτιά μέχρι να αρχίσει να κοχλάζει ελαφρά.

Προσθέτουμε αμέσως το τηγανισμένο κοτόπουλο και ανακατεύουμε γρήγορα ώστε να καλυφθεί ομοιόμορφα χωρίς να μαλακώσει η κρούστα.

Αποσύρουμε αμέσως από τη φωτιά και σερβίρουμε χωρίς καθυστέρηση, όσο το dakgangjeong παραμένει τραγανό.