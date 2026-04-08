Μεγάλη Πέμπτη: Πώς θα βάψουμε λεία γυαλιστερά κόκκινα αυγά χωρίς ρωγμές

Τα κόκκινα αυγά είναι σύμβολο παράδοσης και γιορτής.

Αν και φαίνεται πολύ απλή και εύκολη δουλειά, συνήθως είναι προβληματική, γιατί τα αυγά μπορεί να ραγίσουν στο βράσιμο, έτσι να πάρουν χρώμα μέσα και να πρέπει να φάμε κόκκινο ασπράδι.

Υπάρχει τρόπος για να έχουμε ομοιόμορφο αποτέλεσμα χωρίς ρωγμές.

Με απλά βήματα και απλό οικιακό εξοπλισμό.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε βαφή θέλουμε, για κρύο ή βραστό νερό και αφού στεγνώσουν τα βαμμένα αυγά να τα γυαλίσουμε με ελαιόλαδο.

Τέλεια βρασμένα αυγά για να βάψουμε

Υλικά:

30 αυγά (κατά προτίμηση ανοιχτόχρωμα)

2 κ.σ. ξύδι

νερό για βράσιμο

κόκκινη βαφή της προτίμησής σας

Μαγειρικά σκεύη:

φαρδιά κατσαρόλα με καπάκι

μικρό πετσετάκι ή πανί κουζίνας

βραστήρας

τρυπητή κουτάλα για να βγάλουμε τα αυγά

Εκτέλεση:

Πλένουμε καλά και προσεκτικά τα αυγά για να απομακρύνουμε τυχόν ακαθαρσίες.

Τα αφήνουμε να έρθουν σε θερμοκρασία δωματίου.

Στρώνουμε ένα καθαρό πετσετάκι στον πάτο της φαρδιάς κατσαρόλας και τοποθετούμε πάνω σε αυτό, τα αυγά, ώστε να μην χτυπούν μεταξύ τους κατά το βράσιμο.

Γεμίζουμε τον βραστήρα με νερό και τον βάζουμε να βράσει. Με προσοχή αδειάζουμε το καυτό νερό στην κατσαρόλα μέχρι να καλυφθούν τα αυγά, προσθέτουμε τις 2 κουταλιές ξύδι και ανάβουμε την εστία για να φέρουμε σε βρασμό.

Μόλις το νερό αρχίσει να κοχλάζει, σκεπάζουμε την κατσαρόλα με το καπάκι και κλείνουμε το μάτι.

Αφήνουμε τα αυγά μέσα για 12 λεπτά, ώστε να ψηθούν ομοιόμορφα.

Βγάζουμε προσεκτικά τα αυγά με τρυπητή κουτάλα, τα αφήνουμε να κρυώσουν και στη συνέχεια βάφουμε σύμφωνα με τις οδηγίες της βαφής που θα χρησιμοποιήσουμε.

Τα αυγά θα βγουν σφιχτά, ακέραια και ιδανικά για βάψιμο.



