Μελιτζάνες με σάλτσα ντομάτας στον φούρνο (σκορδοστούμπι)

Φυσικά και δεν είναι το πιο ελαφρύ φαγητό που μπορείτε να φτιάξετε. Είναι όμως πολύ νόστιμο και θεωρείται μεζές για κρασί ή μπύρα.

Οι μελιτζάνες σκορδοστούμπι, είναι Ζακυνθινή «πατέντα», αφού είναι γνωστή η εμμονή των ντόπιων παραδοσιακών μαγείρων, με το σκόρδο.

Εσείς μπορείτε να προσαρμόσετε την ποσότητα του σκόρδου, σε λιγότερο, αλλά δοκιμάστε το, έστω μία φορά, όπως πρέπει.

Επίσης, μπορείτε να ψήσετε τις μελιτζάνες στη φριτέζα αέρος, με ελάχιστον λάδι, αντί να τις τηγανίσετε στο κλασικό τηγάνι.

Η σάλτσα ντομάτας μπορεί να ενισχυθεί με σοταρισμένο κρεμμύδι, όπως το κάνουν στο Τζάντε, ή και όχι.

Μελιτζάνες σκορδοστούμπι

Υλικά:

6 μεγάλες μελιτζάνες φλάσκες

ελαιόλαδο (για το τηγάνισμα)

4 ποτήρια ντομάτα κονκασέ

1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

1 κ.σ. ζάχαρη

2 κ.σ. ξύδι

1 μικρό κεφάλι σκόρδο (πολτοποιημένο)

αλάτι – πιπέρι

Εκτέλεση:

Κόβουμε τις μελιτζάνες σε χοντρές φέτες ή χοντρά κομμάτια. Τις βάζουμε σε νερό, με 1 κουταλιά της σούπας, αλάτι, για περίπου 1 ώρα, να ξεπικρίσουν. Ύστερα, τις πιέζουμε με το χέρι και τις ξεπλένουμε με άφθονο νερό.

Τις στεγνώνουμε με χαρτί κουζίνας και τις τηγανίζουμε σε ελαιόλαδο, μέχρι να πάρουν χρώμα.

Βάζουμε τη ντομάτα (κονκασέ) να βράσει μαζί με 1/4 του φλυτζανιού ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι.

Σε ένα τηγανάκι, σοτάρουμε με ελάχιστο λάδι, το ψιλοκομμένο κρεμμύδι σε χαμηλή φωτιά, να μαλακώσει.

Όταν η σάλτσα μειωθεί στο μισό, ρίχνουμε στην κατσαρόλα, το σοταρισμένο κρεμμύδι, τη ζάχαρη και το ξύδι. Αφήνουμε να πάρει μια ακόμη βράση και τη βγάζουμε από τη φωτιά.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180 βαθμούς, στον αέρα.

Πολτοποιούμε τις σκελίδες του σκόρδου, που έχουμε καθαρίσει από το «ντύμα» τους.

Σε ένα μέτριο ταψί, βάζουμε 1 στρώμα μελιτζάνες, πασπαλίζουμε με το μισό σκόρδο, βάζουμε τις υπόλοιπες μελιτζάνες και το υπόλοιπο σκόρδο.

Ρίχνουμε πάνω, τη σάλτσα ντομάτας και φουρνίζουμε για 30 λεπτά μέχρι να κάνει κρούστα το φαγητό μας.