Μοσχαράκι στρογγανόφ με μανιτάρια και κρέμα

Το Μοσχαράκι Στρογγανόφ είναι πασίγνωστο και αγαπημένο πιάτο της παγκόσμιας κουζίνας, με ρίζες που ανάγονται στη Ρωσία του 19ου αιώνα.

Ο θρύλος λέει ότι το πιάτο έχει ονομαστεί προς τιμήν του Πρίγκιπα Παβέλ Στρογγανόφ, μέλους της αριστοκρατικής οικογένειας Στρογγανόφ, από τον σεφ του, ο οποίος δημιούργησε αυτό το εκλεπτυσμένο πιάτο.

Αρχικά, η συνταγή περιλάμβανε μικρές λωρίδες κρέατος μαγειρεμένες μαζί με κρεμμύδια και κρέμα γάλακτος.

Με τα χρόνια προστέθηκαν μανιτάρια, μουστάρδα και κονιάκ και το πιάτο διαδόθηκε στη Δύση.

Η απλότητα της προετοιμασίας του και η πλούσια και κρεμώδης γεύση του, το καθιστούν μια αγαπημένη επιλογή για οικογενειακά γεύματα ή ιδιαίτερες περιστάσεις.

Μοσχαράκι Στρογγανόφ

Υλικά:

1 κιλό μοσχαρίσια σπάλα κομμένη σε πλάγιες φέτες

100 γρ. βούτυρο

40 ml ελαιόλαδο

2 κρεμμύδια κομμένα σε λεπτές κάθετες φέτες

500 γρ. μανιτάρια κομμένα σε λεπτές κάθετες φέτες

200 ml κονιάκ

αλάτι-πιπέρι

1 λίτρο χλιαρό νερό

2 κύβους ζωμό μοσχάρι

2 φύλλα δάφνης

2 κ.σ. μουστάρδα

500 ml κρέμα γάλακτος

2 κ.σ. ψιλοκομμένο μαϊντανό για το σερβίρισμα

Εκτέλεση:

Σε μια μεγάλη κατσαρόλα, ζεσταίνουμε το βούτυρο με το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά.

Βάζουμε τις φέτες του κρέατος και τις σοτάρουμε μέχρι να ροδοκοκκινίσουν από όλες τις πλευρές.

Αφού το κρέας είναι έτοιμο, βγάζουμε από την κατσαρόλα και το κρατάμε στην άκρη.

Στην ίδια κατσαρόλα, προσθέτουμε τα κρεμμύδια και τα σοτάρουμε μέχρι να γίνουν διάφανα. Στη συνέχεια, προσθέτουμε τα μανιτάρια και συνεχίζουμε το σοτάρισμα μέχρι να μαλακώσουν.

Σβήνουμε με το κονιάκ και ανακατεύουμε, αφήνοντας το να σιγοβράσει για 2-3 λεπτά ώστε να εξατμιστεί το αλκοόλ.

Επιστρέφουμε το μοσχάρι πίσω στην κατσαρόλα και ρίχνουμε το χλιαρό νερό, τους κύβους ζωμού, τα φύλλα δάφνης, το αλάτι και το πιπέρι.

Αφήνουμε το πιάτο να σιγοβράσει για περίπου 1 ώρα, ή μέχρι το κρέας να είναι τρυφερό.

Όταν το κρέας είναι έτοιμο, προσθέτουμε τη μουστάρδα και την κρέμα γάλακτος, ανακατεύοντας καλά.

Σιγοβράζουμε για άλλα 10 λεπτά, ώστε να ενωθούν οι γεύσεις.

Σερβίρουμε το στρογγανόφ σε πιατέλα, γαρνίροντας με τον ψιλοκομμένο μαϊντανό.

Συνοδεύουμε με ρύζι, ζυμαρικά, ή πατάτες, το πλούσιο και κρεμώδες φαγητό μας.