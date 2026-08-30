Nōema: Το καλοκαίρι στη Μύκονο δεν τελειώνει τον Αύγουστο

Το Nōema έχει βρει τη θέση του στη γαστρονομική σκηνή της Μυκόνου με μια σύγχρονη ματιά στην ελληνική κουζίνα και μια φιλοσοφία που περιστρέφεται γύρω από το sharing. Καθώς ο Αύγουστος δίνει τη θέση του στον Σεπτέμβριο, το εστιατόριο στη Χώρα συνεχίζει με το εποχικό μενού του, τη δυνατή wine list του, τα σπουδαία cocktails του και ένα ξεχωριστό pop-up bar με το Silent Pool Gin.

Αν αγαπάς το νησί των ανέμων, τότε γνωρίζεις πως υπάρχει μια δεύτερη Μύκονος που εμφανίζεται όταν η κορύφωση της σεζόν αρχίζει να υποχωρεί. Τα σοκάκια εξακολουθούν να έχουν κόσμο, αλλά οι ρυθμοί γίνονται πιο ανθρώπινοι και η νύχτα αποκτά περισσότερο χώρο και νόημα. Είναι ίσως η στιγμή που τον τόπο τον απολαμβάνουν περισσότερο όσοι δεν αντιμετωπίζουν τις διακοπές ως αγώνα δρόμου από παραλία σε εστιατόριο και από εστιατόριο σε μπαρ. Υπό αυτές τις συνθήκες, το Nōema, μέσα στη Χώρα, αναδεικνύει το καλύτερό του πρόσωπο.

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Η Αυλή παραμένει το επίκεντρο. Το δείπνο εξελίσσεται χαλαρά, οι παρέες μεγαλώνουν στην πορεία και η μουσική ακολουθεί σταδιακά τη διάθεση της βραδιάς. Η λιτή αρχιτεκτονική και τα φυσικά υλικά κρατούν όπως πάντα το σκηνικό σε ισορροπία, επιτρέποντας στο φαγητό και στη διάθεση να έχουν τον πρώτο λόγο.