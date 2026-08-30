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Nōema: Το καλοκαίρι στη Μύκονο δεν τελειώνει τον Αύγουστο

Nōema: Το καλοκαίρι στη Μύκονο δεν τελειώνει τον Αύγουστο
Γιώτα Παναγιώτου
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Το Nōema έχει βρει τη θέση του στη γαστρονομική σκηνή της Μυκόνου με μια σύγχρονη ματιά στην ελληνική κουζίνα και μια φιλοσοφία που περιστρέφεται γύρω από το sharing. Καθώς ο Αύγουστος δίνει τη θέση του στον Σεπτέμβριο, το εστιατόριο στη Χώρα συνεχίζει με το εποχικό μενού του, τη δυνατή wine list του, τα σπουδαία cocktails του και ένα ξεχωριστό pop-up bar με το Silent Pool Gin.

Αν αγαπάς το νησί των ανέμων, τότε γνωρίζεις πως υπάρχει μια δεύτερη Μύκονος που εμφανίζεται όταν η κορύφωση της σεζόν αρχίζει να υποχωρεί. Τα σοκάκια εξακολουθούν να έχουν κόσμο, αλλά οι ρυθμοί γίνονται πιο ανθρώπινοι και η νύχτα αποκτά περισσότερο χώρο και νόημα. Είναι ίσως η στιγμή που τον τόπο τον  απολαμβάνουν περισσότερο όσοι δεν αντιμετωπίζουν τις διακοπές ως αγώνα δρόμου από παραλία σε εστιατόριο και από εστιατόριο σε μπαρ. Υπό αυτές τις συνθήκες, το Nōema, μέσα στη Χώρα, αναδεικνύει το καλύτερό του πρόσωπο.

Η Αυλή παραμένει το επίκεντρο. Το δείπνο εξελίσσεται χαλαρά, οι παρέες μεγαλώνουν στην πορεία και η μουσική ακολουθεί σταδιακά τη διάθεση της βραδιάς. Η λιτή αρχιτεκτονική και τα φυσικά υλικά κρατούν  όπως πάντα το σκηνικό σε ισορροπία, επιτρέποντας στο φαγητό και στη διάθεση να έχουν τον πρώτο λόγο.

Η έμφαση δίνεται στην εποχικότητα και στην πρώτη ύλη.

Στην κουζίνα, η γαστρονομική κατεύθυνση παραμένει σταθερή. Υπό την καθοδήγηση του Αθηναγόρα Κωστάκου και με τον Head Chef Πάνο Τσίκα υπεύθυνο στην καθημερινή λειτουργία, το Nōema συνεχίζει να βαδίζει στο μονοπάτι της  μιας σύγχρονης ελληνικής κουζίνας, δεμένης με την εποχικότητα και την πρώτη ύλη. Το μενού είναι φτιαγμένο για να μοιράζεται και η λογική δεν είναι να απομακρυνθεί από την παράδοση, αλλά να την αποδώσει με σημερινό τρόπο, αξιοποιώντας ό,τι βρίσκεται στην καλύτερη στιγμή του μέσα στο καλοκαίρι.

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Ο πολυβραβευμένος σεφ Αθηναγόρας Κωστάκος έχει επιμεληθεί το μενού.

Αντίστοιχη προσοχή δίνεται στο κρασί και στα cocktails. Η wine list συνδυάζει αναγνωρισμένες ετικέτες με λιγότερο αναμενόμενες επιλογές από τον διεθνή και τον εγχώριο αμπελώνα, ενώ η μπάρα δουλεύει πάνω σε ελληνικές πρώτες ύλες και αρώματα, χωρίς να φορτώνει τις συνθέσεις περισσότερο από όσο χρειάζεται.

Η φετινή προσθήκη που αξίζει ιδιαίτερη αναφορά βρίσκεται ακριβώς πάνω από το εστιατόριο. Το Nōema x Silent Pool Gin pop-up bar φέρνει το βρετανικό gin σε διάλογο με τη Μεσόγειο μέσα από ένα αποκλειστικό cocktail menu. Το βοτανικό και αλμυρό «Μποστάνι», η γεμάτη φρεσκάδα «Δροσιά», η «Άπνοια» με κουμκουάτ και σαμπάνια και η ανθρακούχα «Αύρα» με cordial τσαγιού κόκκινων berries χρησιμοποιούν βότανα, φρούτα και εποχικά στοιχεία για να δώσουν διαφορετικές εκδοχές του μυκονιάτικου καλοκαιριού. Σημαντική λεπτομέρεια: το pop-up λειτουργεί και αυτόνομα, οπότε μπορεί κανείς να ανέβει αποκλειστικά για ένα Silent Pool cocktail, χωρίς να έχει προηγηθεί δείπνο στο Nōema.

Τα cocktails είναι μεγάλο κεφάλαιο στο Nōema.

Και κάπως έτσι, το τέλος  της σεζόν στη Μύκονο δεν λειτουργούν ως επίλογος, αλλά ως μια διαφορετική εκδοχή της απόλαυσης. Για το Nōema είναι η περίοδος κατά την οποία φαγητό, ποτό, μουσική και παρέα «συναντιούνται» για περισσότερο χρόνο στο ίδιο τραπέζι κι αυτό, τελικά, είναι ίσως το καλύτερο επιχείρημα για να μείνει κανείς στο νησί λίγο παραπάνω.

Το Silent Pool Gin pop-up bar.

Το Nōema βρίσκεται στη Χώρα από το καλοκαίρι του 2021, στον χώρο ενός πρώην υπαίθριου κινηματογράφου. Διαθέτει 170 θέσεις, υπαίθριο bar, καθημερινά live sets και ξεχωριστό concept store και ανήκει στην Caprice Holdings, το εστιατορικό portfolio του Richard Caring. Το 2026, η επενδυτική πλατφόρμα luxury lifestyle και φιλοξενίας DIAFA, με έδρα το Άμπου Ντάμπι και μέλος του ομίλου IHC, απέκτησε πλειοψηφικό ποσοστό στο hospitality portfolio του Caring, στο οποίο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα Scott’s, Sexy Fish, The Ivy και τα Birley Clubs. Ο Richard Caring παραμένει Εκτελεστικός Πρόεδρος, καθοδηγώντας τη νέα φάση ανάπτυξης μαζί με την DIAFA.

Κρατήσεις: reservations@noemamykonos.com | +30 22890 44827

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