Συνταγή για μελιτζανοκεφτέδες με κεφαλοτύρι και καρύδι

Oι μελιτζανοκεφτέδες είναι από εκείνα τα φαγητά όπου η τελική υφή εξαρτάται κυρίως από την προετοιμασία της μελιτζάνας.

Η μελιτζάνα έχει πολύ νερό και, αν αυτό δεν απομακρυνθεί σωστά, το μείγμα θα γίνει μαλακό και δύσκολο στο πλάσιμο.

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Γι’ αυτό τη βράζουμε μέχρι να μαλακώσει και στη συνέχεια τη στραγγίζουμε πολύ καλά, πιέζοντάς την στο σουρωτήρι.

Στο μείγμα προσθέτουμε φρυγανιά, κεφαλοτύρι, καρυδόψιχα, μαϊντανό, σκόρδο και αυγό.

Η καρυδόψιχα έχει διπλό ρόλο: προσθέτει γεύση και δίνει μικρή αντίθεση στην μαλακή υφή της μελιτζάνας.

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Μελιτζανοκεφτέδες

Υλικά:

550 γρ. φλάσκες μελιτζάνες

100 γρ. φρυγανιά τριμμένη

50 γρ. κεφαλοτύρι, τριμμένο

60 γρ. καρυδόψιχα, αλεσμένη

10 γρ. μαϊντανός, ψιλοκομμένος

1 σκελίδα σκόρδο, πολτοποιημένη

1 αυγό

αλάτι, ανάλογα με το πόσο αλμυρό είναι το κεφαλοτύρι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

50-80 γρ. αλεύρι για το πανάρισμα

ελαιόλαδο για το τηγάνισμα

Για τη σάλτσα ντομάτας:

1.000 γρ. ώριμες ντομάτες, ξεφλουδισμένες, χωρίς σπόρους και ψιλοκομμένες

30 γρ. ελαιόλαδο

1 σκελίδα σκόρδο

3-4 φύλλα φρέσκου βασιλικού

1 μικρή καυτερή πιπερίτσα, προαιρετικά

αλάτι, προαιρετικά

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση:

Κόβουμε τις μελιτζάνες σε κύβους περίπου 3 εκατοστών. Βάζουμε άφθονο αλατισμένο νερό να βράσει και ρίχνουμε τις μελιτζάνες.

Τις βράζουμε για 8-10 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν. Δεν τις αφήνουμε περισσότερο από όσο χρειάζεται, γιατί όσο περισσότερο νερό απορροφήσουν τόσο πιο δύσκολα θα στεγνώσει στη συνέχεια το μείγμα.

Τις στραγγίζουμε πολύ καλά σε σουρωτήρι. Με το πίσω μέρος μιας κουτάλας ή με μια σπάτουλα τις πιέζουμε σταδιακά, ώστε να απομακρύνουμε όσο περισσότερα υγρά γίνεται.

Μεταφέρουμε τη στραγγισμένη μελιτζάνα σε μεγάλο μπολ και προσθέτουμε τη φρυγανιά, το κεφαλοτύρι, την καρυδόψιχα, το αυγό, τον μαϊντανό, το σκόρδο, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Ανακατεύουμε πολύ καλά και αφήνουμε το μείγμα να σταθεί για περίπου 10 λεπτά. Η φρυγανιά θα απορροφήσει μέρος της υγρασίας και θα μας επιτρέψει να κρίνουμε καλύτερα την τελική υφή.

Δοκιμάζουμε με τα χέρια μας ένα μικρό κομμάτι. Αν το μείγμα είναι ακόμη πολύ μαλακό και δεν πλάθεται, προσθέτουμε σταδιακά λίγη επιπλέον φρυγανιά. Δεν ρίχνουμε μεγάλη ποσότητα μονομιάς.

Παίρνουμε περίπου 30-35 γραμμάρια μείγματος και πλάθουμε μικρούς κεφτέδες διαμέτρου περίπου 3 εκατοστών.

Περνάμε κάθε κεφτέ από αλεύρι, τινάζοντας το περιττό.

Σε βαθύ τηγάνι ζεσταίνουμε αρκετό ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά. Όταν κάψει, τηγανίζουμε τους κεφτέδες σε μικρές δόσεις, αφήνοντας χώρο μεταξύ τους.

Τους τηγανίζουμε μέχρι να αποκτήσουν ομοιόμορφο χρυσαφένιο χρώμα και τραγανή επιφάνεια, γυρίζοντάς τους προσεκτικά ώστε να ροδίσουν από όλες τις πλευρές.

Τους μεταφέρουμε σε πιάτο στρωμένο με απορροφητικό χαρτί.

Η σάλτσα ντομάτας: Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε κατσαρόλα ή βαθύ τηγάνι. Προσθέτουμε το σκόρδο και την καυτερή πιπερίτσα, αν χρησιμοποιήσουμε, και τα σοτάρουμε για 1-2 λεπτά. Δεν αφήνουμε το σκόρδο να σκουρύνει, γιατί θα πικρίσει.

Προσθέτουμε τις ψιλοκομμένες ντομάτες, αλατοπιπερώνουμε και ρίχνουμε τα φύλλα βασιλικού.

Αφήνουμε τη σάλτσα να σιγοβράσει για 15-20 λεπτά, χωρίς να την καλύψουμε, μέχρι να εξατμιστεί μέρος των υγρών και να αποκτήσει πιο πυκνή υφή.

Αποσύρουμε από τη φωτιά, αφαιρούμε τον βασιλικό και την καυτερή πιπερίτσα, αν θέλουμε πιο ήπια γεύση, και αφήνουμε τη σάλτσα να κρυώσει.

Σερβίρουμε τους μελιτζανοκεφτέδες ζεστούς ή σε θερμοκρασία δωματίου, με τη σάλτσα ντομάτας σε ξεχωριστό μπολ.