Πέντε βραδιές βάζουν τη Ζάκυνθο στον γαστρονομικό χάρτη

Μετά τις πρώτες επιτυχημένες διοργανώσεις του Αυγούστου, το Lesante Cape Guest Chef Series συνεχίζεται στη Ζάκυνθο με μια σειρά από ξεχωριστά δείπνα που φέρνουν στο εστιατόριο Fiore Fine Dining διακεκριμένους chefs και μία από τις πιο δημιουργικές ομάδες των ευρωπαϊκών bars.

Η γαστρονομία αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για να επισκεφθεί κανείς σήμερα το Lesante Cape Resort & Villas. Το πολυτελές resort στο Ακρωτήρι της Ζακύνθου εγκαινίασε φέτος το Lesante Cape Guest Chef Series, μια σειρά αποκλειστικών δείπνων που σχεδιάζονται ειδικά για το ξενοδοχείο και παρουσιάζονται μόνο μία φορά.

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Κάθε μενού δημιουργείται από τον εκάστοτε προσκεκλημένο chef σε συνεργασία με τη γαστρονομική ομάδα του Lesante Cape, προσφέροντας μια εμπειρία που δεν επαναλαμβάνεται αλλού.

Τα δύο πρώτα dinners του κύκλου, με τον Αλέξανδρο Κούφα και τον βραβευμένο pastry chef του Solène, καθώς και με τον Χρήστο Σιδηρόπουλο του 1890 Restaurant και του Agora στη Σύμη, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, αφήνοντας το δικό τους αποτύπωμα στη φετινή γαστρονομική σεζόν του resort.

Η σκυτάλη περνά πλέον στις επόμενες τρεις διοργανώσεις, οι οποίες αναδεικνύουν διαφορετικές εκφράσεις της σύγχρονης ελληνικής δημιουργικής κουζίνας.