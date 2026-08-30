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Πέντε βραδιές βάζουν τη Ζάκυνθο στον γαστρονομικό χάρτη

Πέντε βραδιές βάζουν τη Ζάκυνθο στον γαστρονομικό χάρτη
Γιώτα Παναγιώτου
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Μετά τις πρώτες επιτυχημένες διοργανώσεις του Αυγούστου, το Lesante Cape Guest Chef Series συνεχίζεται στη Ζάκυνθο με μια σειρά από ξεχωριστά δείπνα που φέρνουν στο εστιατόριο Fiore Fine Dining διακεκριμένους chefs και μία από τις πιο δημιουργικές ομάδες των ευρωπαϊκών bars.

Η γαστρονομία αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για να επισκεφθεί κανείς σήμερα το Lesante Cape Resort & Villas. Το πολυτελές resort στο Ακρωτήρι της Ζακύνθου εγκαινίασε φέτος το Lesante Cape Guest Chef Series, μια σειρά αποκλειστικών δείπνων που σχεδιάζονται ειδικά για το ξενοδοχείο και παρουσιάζονται μόνο μία φορά.

Κάθε μενού δημιουργείται από τον εκάστοτε προσκεκλημένο chef σε συνεργασία με τη γαστρονομική ομάδα του Lesante Cape, προσφέροντας μια εμπειρία που δεν επαναλαμβάνεται αλλού.

Τα δύο πρώτα dinners του κύκλου, με τον Αλέξανδρο Κούφα και τον βραβευμένο pastry chef του Solène, καθώς και με τον Χρήστο Σιδηρόπουλο του 1890 Restaurant και του Agora στη Σύμη, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, αφήνοντας το δικό τους αποτύπωμα στη φετινή γαστρονομική σεζόν του resort.

Η σκυτάλη περνά πλέον στις επόμενες τρεις διοργανώσεις, οι οποίες αναδεικνύουν διαφορετικές εκφράσεις της σύγχρονης ελληνικής δημιουργικής κουζίνας.

Όλα τα δείπνα πραγματοποιούνται στο Fiore Fine Dining.

Επόμενος σταθμός είναι η 16η Σεπτεμβρίου, όταν το Fiore Fine Dining θα υποδεχθεί τον Claudio Bairami, Head Chef του Principote στη Μύκονο. Με διαδρομή που περιλαμβάνει επίσης το Nikkei στο Κολωνάκι και το NYX Athens, ο Bairami έχει διαμορφώσει μια κουζίνα που ισορροπεί ανάμεσα στις μεσογειακές, θαλασσινές γεύσεις και στις σύγχρονες τεχνικές. Το αποκλειστικό Guest Chef Dinner θα αποτυπώσει αυτή ακριβώς τη φιλοσοφία, μέσα από ένα μενού αφιερωμένο στη σύγχρονη μεσογειακή δημιουργικότητα.

Δύο ημέρες αργότερα, στις 18 Σεπτεμβρίου, η κουζίνα μοιράζεται τη θέση της με το μπαρ. Ο Παναγιώτης Πολυχρόνης, chef του Line, συμμετέχει σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες βραδιές της σειράς, όπου το degustation menu συνοδεύεται από ειδικά σχεδιασμένο cocktail pairing σε συνεργασία με την ομάδα του Line. Δεν είναι τυχαία επιλογή. Το αθηναϊκό εγχείρημα των Βασίλη Κυρίτση, Νίκου Μπάκουλη και Δημήτρη Νταφόπουλου αναδείχθηκε φέτος πρώτο στο Europe’s 50 Best Bars 2026, κατακτώντας τους τίτλους Best Bar in Europe και Best Bar in Greece. Η φιλοσοφία του Line, που βασίζεται στις ζυμώσεις, στην αξιοποίηση κάθε πρώτης ύλης και στη λογική της μηδενικής σπατάλης, μεταφέρεται για μία βραδιά στη Ζάκυνθο μέσα από ένα διαφορετικό γαστρονομικό αφήγημα.

Η αυλαία πέφτει στις 29 Σεπτεμβρίου με τον Λευτέρη Τσούγκα, Head Chef του Delta, του μοναδικού εστιατορίου στην Ελλάδα που έχει κατακτήσει δύο αστέρια Michelin και Michelin Green Star. Με εμπειρία που ξεκίνησε στην Ολλανδία και συνεχίζεται σήμερα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ο Τσούγκας εκπροσωπεί μια γενιά chefs που αντιμετωπίζουν τη βιωσιμότητα όχι απλά ως τάση, αλλά ως καθημερινή πρακτική. Το four hands dinner θα κινηθεί στη λογική της σύγχρονης ελληνικής υψηλής γαστρονομίας, με σημείο αναφοράς τη δημιουργικότητα, την τεχνική ακρίβεια και την υπεύθυνη διαχείριση της πρώτης ύλης.

Ο αμπελώνας: το Lesante Cape έχει δημιουργήσει στο νησί ένα ολοκληρωμένο γαστρονομικό οικοσύστημα.

Όλα τα δείπνα πραγματοποιούνται στο Fiore Fine Dining, με Head Chef τον Γιάννη Μπίνκα και pastry chef τον Δημήτρη Σταματιάδη, υπό την επιμέλεια του Executive Chef Νίκου Ισπυρούδη. Η επιλογή των συνεργασιών ακολουθεί τη συνολική φιλοσοφία του Lesante Cape, που δίνει έμφαση στην εντοπιότητα, στην εποχικότητα και στη στενή σχέση με τους παραγωγούς του Ιονίου.

Άλλωστε, η γαστρονομία βρίσκεται στον πυρήνα της ταυτότητας του resort. Χτισμένο ανάμεσα σε ελαιώνες, αμπέλια και οπωρώνες, με θέα το Ιόνιο και αρχιτεκτονική εμπνευσμένη από ένα παραδοσιακό ζακυνθινό χωριό, το Lesante Cape έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο γαστρονομικό οικοσύστημα. Εκτός από το Fiore Fine Dining, το resort διαθέτει το Bostani Farm to Table, στο οποίο η ανοιχτή φωτιά και τα λαχανικά από το μποστάνι πρωταγωνιστούν, καθώς και τα Novita, Taverna, Elea, Kafeneio, αλλά και μια κάβα με επιλεγμένες ελληνικές και διεθνείς ετικέτες.

Το Guest Chef Series έρχεται να συμπληρώσει αυτή τη φιλοσοφία, μετατρέποντας τη Ζάκυνθο σε σημείο συνάντησης για μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα ονόματα της σύγχρονης ελληνικής γαστρονομίας.

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