Συνταγή για μπισκότα sablé γεμιστά με μαρμελάδα

Πλούσια μπισκότα βουτύρου με γέμιση μαρμελάδας, το ιδανικό συνοδευτικό στο τσάι ή τον καφέ.

Είναι εύκολα στην προετοιμασία, ωστόσο έχουν κάποιους κανόνες που ακολουθούμε.

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Το βασικότερο είναι ότι δεν ψήνουμε τα sablés μέχρι να πάρουν έντονο χρώμα. Θέλουμε οι άκρες μόλις που να χρυσαφίζουν, ενώ το κέντρο να παραμένει σχετικά ανοιχτό. Το μπισκότο θα συνεχίσει να σταθεροποιείται όσο κρυώνει.

Για κλασικό αποτέλεσμα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μαρμελάδα βερίκοκο ή φράουλα.

Για πιο φίνο αποτέλεσμα, μια μαρμελάδα βατόμουρο ή κόκκινα φρούτα προσφέρει καλύτερη οξύτητα απέναντι στο πλούσιο βούτυρο.

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Μπισκότα sablé

Υλικά:

Για περίπου 24-26 γεμιστά μπισκότα:

300 γρ. βούτυρο αγελάδος, μαλακό αλλά όχι λιωμένο

100 γρ. ζάχαρη άχνη

1 μεσαίο αυγό, περίπου 50 γρ.

380 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

5 γρ. μπέικιν πάουντερ

5 γρ. εκχύλισμα βανίλιας ή 2 βανιλίνες

1 γρ. αλάτι

120 γρ. μαρμελάδα της επιλογής μας

Εκτέλεση:

Αφήνουμε το βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου μέχρι να μαλακώσει. Δεν θέλουμε να λιώσει. Όταν το πιέζουμε με το δάχτυλο, πρέπει να υποχωρεί εύκολα αλλά να διατηρεί το σχήμα του.

Βάζουμε το βούτυρο και τη ζάχαρη άχνη στον κάδο του μίξερ.

Χρησιμοποιούμε το φτερό και όχι το σύρμα και χτυπάμε σε μέτρια ταχύτητα για περίπου 3-4 λεπτά, μέχρι το μείγμα να γίνει λείο και αφράτο.

Δεν χρειάζεται να το παραχτυπήσουμε. Θέλουμε να ενσωματώσουμε αέρα, αλλά όχι να δημιουργήσουμε υπερβολικά αφράτη βάση που θα κάνει τα μπισκότα να χάσουν το σχήμα τους στο ψήσιμο.

Προσθέτουμε το αυγό και τη βανίλια και συνεχίζουμε το χτύπημα για περίπου 1 λεπτό, μέχρι να ενσωματωθούν.

Σταματάμε το μίξερ.

Κοσκινίζουμε μαζί το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι και τα προσθέτουμε στο μείγμα.

Ανακατεύουμε σε χαμηλή ταχύτητα για ελάχιστα δευτερόλεπτα ή, ακόμη καλύτερα, ολοκληρώνουμε με μια σπάτουλα.

Σταματάμε μόλις εξαφανιστούν τα ίχνη του αλευριού.

Δεν ζυμώνουμε τη ζύμη. Όσο περισσότερο τη δουλέψουμε, τόσο περισσότερο αναπτύσσεται η γλουτένη και τόσο λιγότερο «sablé» θα είναι το τελικό αποτέλεσμα.

Τυλίγουμε τη ζύμη σε μεμβράνη και την τοποθετούμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 45 λεπτά.

Πλάθουμε τα μπισκότα

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170°C στον αέρα και στρώνουμε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί.

Παίρνουμε κομμάτια ζύμης περίπου 15 γρ. το καθένα και τα πλάθουμε σε μικρές, ομοιόμορφες μπάλες.

Τις τοποθετούμε στο ταψί αφήνοντας απόσταση μεταξύ τους.

Με ένα πιρούνι πιέζουμε ελαφρά την επιφάνεια κάθε μπάλας, δημιουργώντας το χαρακτηριστικό σχέδιο.

Δεν πιέζουμε υπερβολικά. Θέλουμε απλώς να πλατύνουμε ελαφρά τα μπισκότα.

Ψήνουμε για περίπου 12-15 λεπτά, ανάλογα με το μέγεθος των μπισκότων και τον φούρνο μας.

Τα sablés είναι έτοιμα όταν οι άκρες τους αρχίζουν μόλις να παίρνουν χρυσαφένιο χρώμα, ενώ η επιφάνεια παραμένει σχετικά ανοιχτή.

Δεν περιμένουμε να ροδίσουν έντονα.

Τα αφήνουμε στο ταψί για 5 λεπτά και στη συνέχεια τα μεταφέρουμε προσεκτικά σε σχάρα μέχρι να κρυώσουν εντελώς.

Όταν τα μπισκότα έχουν κρυώσει τελείως, τα χωρίζουμε σε ζευγάρια με παρόμοιο μέγεθος.

Βάζουμε περίπου 5 γρ. μαρμελάδα στο κέντρο του ενός μπισκότου και τοποθετούμε από πάνω το δεύτερο.

Πιέζουμε πολύ απαλά, ώστε η μαρμελάδα να φτάσει σχεδόν μέχρι τις άκρες χωρίς να ξεχειλίσει.