Συνταγή για ψητή γλυκοπατάτα γεμισμένη με ζουμερό κοτόπουλο και πεκάν

Πιάτο με αντιθέσεις, γλυκό, πικάντικο, κρεμώδες και τραγανό μαζί.

Μια ψητή γλυκοπατάτα γεμισμένη με ζουμερό κοτόπουλο, καραμελωμένα πεκάν και δροσερή σως γιαουρτιού.

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Η γλυκοπατάτα έχει έναν τρόπο να λειτουργεί σαν φυσικό μπολ. Ψήνεται μέχρι να μαλακώσει στο εσωτερικό, αλλά κρατά τη φλούδα της αρκετά σταθερή.

Το κοτόπουλο μαρινάρεται με λάδι και καπνιστά μπαχαρικά, ψήνεται μέχρι να αποκτήσει ροδισμένη επιφάνεια και πικάντικη ένταση.

Η κανέλα στη σως μπορεί να μοιάζει με ασυνήθιστη επιλογή, αλλά σε μικρή ποσότητα κάνει ακριβώς αυτό που πρέπει.

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Γλυκοπατάτα γεμισμένη με ζουμερό κοτόπουλο

Υλικά:

Για 2 άτομα:

Για τη γλυκοπατάτα και το κοτόπουλο:

310 γρ. φιλέτο από μπούτι κοτόπουλου, χωρίς πέτσα και κόκαλο

1 μεγάλη γλυκοπατάτα, περίπου 350-400 γρ.

15 γρ. ελαιόλαδο

8 γρ. BBQ μείγμα πικάντικων μπαχαρικών (καυτερό)

30 γρ. πεκάν, χοντροσπασμένα

30 γρ. μέλι

Για τη sauce γιαουρτιού:

120 γρ. στραγγιστό γιαούρτι 2% ή πλήρες

20 γρ. σιρόπι σφενδάμου

1 γρ. κανέλα

5 γρ. χυμός λεμονιού

1 πρέζα αλάτι

Εκτέλεση:

Ξεκινάμε με τη σως, ώστε να προλάβουν τα αρώματα να ενωθούν.

Σε ένα μικρό μπολ ανακατεύουμε το γιαούρτι με το σιρόπι σφενδάμου, την κανέλα, τον χυμό λεμονιού και μια μικρή πρέζα αλάτι.

Δοκιμάζουμε. Θέλουμε η sauce να είναι δροσερή και ελαφρώς γλυκιά, αλλά όχι τόσο γλυκιά, όσο η γλυκοπατάτα. Αν χρειάζεται, προσθέτουμε μερικές σταγόνες ακόμη λεμόνι.

Τη σκεπάζουμε και την αφήνουμε στο ψυγείο μέχρι το σερβίρισμα.

Πλένουμε και στεγνώνουμε πολύ καλά τη γλυκοπατάτα.

Τρυπάμε τη φλούδα σε αρκετά σημεία με ένα πιρούνι.

Την τυλίγουμε χαλαρά με νωπό χαρτί κουζίνας και τη βάζουμε στον φούρνο μικροκυμάτων για 8-10 λεπτά, ανάλογα με το μέγεθός της. Στα μισά του χρόνου την περιστρέφουμε.

Θέλουμε να έχει μαλακώσει στο εσωτερικό, αλλά όχι να λιώνει.

Για τραγανή φλούδα, τη μεταφέρουμε στη συνέχεια σε air fryer στους 200°C για 5-8 λεπτά.

Αν δεν έχουμε air fryer, μπορούμε να την ψήσουμε απευθείας στον φούρνο στους 220°C για περίπου 10-15 λεπτά.

Στεγνώνουμε καλά το κοτόπουλο με απορροφητικό χαρτί.

Το ανακατεύουμε με το λάδι και το μείγμα μπαχαρικών BBQ.

Προθερμαίνουμε το air fryer στους 200°C και ψήνουμε το κοτόπουλο για περίπου 15-20 λεπτά, ανάλογα με το πάχος των κομματιών.

Στα μισά του χρόνου τα γυρίζουμε.

Το αφήνουμε να ξεκουραστεί για 5 λεπτά και στη συνέχεια το κόβουμε σε χοντρές μπουκιές.

Βάζουμε τα πεκάν σε στεγνό τηγάνι σε μέτρια φωτιά και τα καβουρδίζουμε για 2-3 λεπτά, μέχρι να αρχίσουν να μυρίζουν έντονα.

Τα αποσύρουμε αμέσως από τη φωτιά.

Αυτό το μικρό βήμα αξίζει τον χρόνο του: το καβούρδισμα κάνει το άρωμα των πεκάν πολύ πιο έντονο και δημιουργεί καλύτερη αντίθεση με τη μαλακή γλυκοπατάτα.

Χαράζουμε τη γλυκοπατάτα κατά μήκος, χωρίς να την κόψουμε εντελώς στη μέση.

Ανοίγουμε απαλά το εσωτερικό της με ένα πιρούνι, ώστε να δημιουργήσουμε χώρο για τη γέμιση.

Προσθέτουμε το κοτόπουλο και περιχύνουμε με το μέλι.

Προσθέτουμε τα καβουρδισμένα πεκάν και από πάνω γενναιόδωρες κουταλιές από τη σως γιαουρτιού.

Τελειώνουμε με λίγες ακόμη σταγόνες μελιού και, αν θέλουμε, μια μικρή πρέζα κανέλα.

Σερβίρουμε αμέσως.