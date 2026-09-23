Συνταγή για ψαρομπέργκερ με παναρισμένα φιλέτα ψαριού

Αυτό το μπέργκερ έχει διαφορετικό πρωταγωνιστή: τραγανό παναρισμένο ψάρι αντί για κρέας.

Τα υπόλοιπα στοιχεία που κάνουν το σάντουιτς αυτό ακαταμάχητο, είναι τα κλασικά: δροσερό iceberg και μια γρήγορη σάλτσα με μαγιονέζα, πίκλες, κρεμμύδι και λεμόνι.

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Για τη συγκεκριμένη συνταγή προτιμάμε ένα λευκό ψάρι με σφιχτή σάρκα, όπως μπακαλιάρο, πέρκα ή γλώσσα.

Το σημαντικό είναι τα φιλέτα να είναι χωρίς κόκαλα και να έχουν παρόμοιο πάχος, ώστε να τηγανιστούν ομοιόμορφα.

Τα κόβουμε στη μέση και βάζουμε δύο κομμάτια σε κάθε ψωμάκι, μαζί με τη σάλτσα και το iceberg.

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Ψαρομπέργκερ

Υλικά:

Για τα παναρισμένα φιλέτα:

600 γρ. φιλέτα λευκού ψαριού, χωρίς κόκαλα και πέτσα

80 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

100 γρ. αυγά, περίπου 2 μεγάλα

120 γρ. φρυγανιά τριμμένη

5 γρ. αλάτι

1 γρ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

250-300 γρ. ελαιόλαδο για το τηγάνισμα

Για τη σάλτσα:

90 γρ. μαγιονέζα

40 γρ. αγγουράκια πίκλες, ψιλοκομμένα

30 γρ. κρεμμύδι, πολύ ψιλοκομμένο

5 γρ. φρέσκο άνηθο, ψιλοκομμένο

10 γρ. χυμό λεμονιού

αλάτι

φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Για το σερβίρισμα:

4 ψωμάκια για burger, περίπου 70-80 γρ. το καθένα

80 γρ. iceberg, σε φύλλα

Εκτέλεση:

Ξεκινάμε με τη σάλτσα, ώστε να προλάβουν να δέσουν οι γεύσεις. Βάζουμε σε ένα μπολ τη μαγιονέζα, τον χυμό λεμονιού, τον άνηθο, το ψιλοκομμένο κρεμμύδι και τις πίκλες.

Αλατοπιπερώνουμε και ανακατεύουμε καλά. Σκεπάζουμε και αφήνουμε τη σάλτσα στο ψυγείο μέχρι να ετοιμάσουμε το ψάρι.

Ταμπονάρουμε καλά τα φιλέτα με χαρτί κουζίνας, ώστε να απομακρύνουμε την επιφανειακή υγρασία. Τα κόβουμε στη μέση, έτσι ώστε να έχουμε δύο κομμάτια για κάθε burger, και τα αλατοπιπερώνουμε.

Ετοιμάζουμε τρία διαφορετικά σκεύη: στο πρώτο βάζουμε το αλεύρι, στο δεύτερο τα αυγά χτυπημένα και στο τρίτο τη φρυγανιά.

Περνάμε κάθε κομμάτι ψαριού πρώτα από το αλεύρι και τινάζουμε το περιττό. Στη συνέχεια το βουτάμε στο αυγό και, τέλος, το περνάμε από τη φρυγανιά, πιέζοντας ελαφρά με τα δάχτυλα ώστε να κολλήσει καλά η κρούστα σε όλη την επιφάνεια.

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μεγάλο τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Τηγανίζουμε τα παναρισμένα φιλέτα σε δόσεις, χωρίς να στριμώχνουμε το τηγάνι.

Τα αφήνουμε μέχρι να αποκτήσουν χρυσαφένια και τραγανή κρούστα, περίπου 3-4 λεπτά από κάθε πλευρά, ανάλογα με το πάχος τους.

Τα μεταφέρουμε σε σχάρα ή σε πιάτο στρωμένο με χαρτί κουζίνας και τα αφήνουμε για λίγο να στραγγίξουν.

Ζεσταίνουμε ελαφρά τα ψωμάκια στο τηγάνι ή στον φούρνο. Αλείφουμε τη βάση κάθε ψωμιού με τη σάλτσα, προσθέτουμε το iceberg και τοποθετούμε από πάνω δύο κομμάτια παναρισμένου ψαριού.

Προσθέτουμε ακόμη λίγη από τη σάλτσα, αν θέλουμε, και κλείνουμε με το πάνω μέρος του ψωμιού. Σερβίρουμε αμέσως, όσο το ψάρι παραμένει ζεστό και η κρούστα τραγανή.