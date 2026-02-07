Οσομπούκο με πολέντα και σουπιές στιφάδο ξεχωρίζουν στο μενού της επόμενης εβδομάδας

Κηρύσσω την επόμενη, εβδομάδα επανάστασης στα βαρετά καθημερινά μαγειρέματα.

Πάμε να κάνουμε την καθημερινότητα γιορτή, εύκολα και χωρίς να το καταλάβουμε.

Μόνο και μόνο η υπόσχεση νόστιμου φαγητού, αλλάζει τον τρόπο που σκεφτόμαστε και νιώθουμε.

Ξεκινάμε με πλούσιο οσομπούκο με πολέντα, ένα πιάτο γεμάτο ζεστασιά και άρωμα, αλλά και με σουπιές στιφάδο.

Το κλείσιμο της εβδομάδας είναι επίσης συγκινητικό, με παραδοσιακή σπανακόπιτα στο ταψί, χάρμα οφθαλμών!

Το μενού της επόμενης εβδομάδας

Δευτέρα

Οσομπούκο με πολέντα: ακούγεται και είναι ιταλικό φαγητό! Εχει απίστευτη νοστιμιά και θέλει υπομονετικό μαγείρεμα, γι’αυτό το ετοιμάζουμε από την Κυριακή και το απολαμβάνουμε δύο ημέρες. Επίσης το κομμάτι αυτό, είναι ακόμη σχετικά οικονομικό, γιατί έχει κόκκαλο που δίνει, όμως, όλη τη γεύση.

Ψώνια: οσομπούκο (μοσχαρίσιο ή χοιρινό), κρεμμύδια, καρότα, σκόρδο, ντομάτα κονκασέ, δαφνόφυλλα, λευκό κρασί, πολέντα, ζωμό λαχανικών, τριμμένη παρμεζάνα.

Τρίτη

Σουπιές στιφάδο: επειδή είναι μερακλήδικο, μη νομίζετε ότι είναι δύσκολο. Αν πάρετε έτοιμες καθαρισμένες τις σουπιές, είναι για αρχάριους.

Ψώνια: σουπιές (καθαρισμένες), κρεμμύδια και κρεμμυδάκια, σκόρδο, ξύδι από κόκκινο κρασί, ντοματοπελτές, μπαχάρι.

Τετάρτη

Πικάντικα ρεβίθια με πιπεριές στον φούρνο: είναι κοκκινιστά και καυτερά, από το μπούκοβο. Τρίψτε και λίγη φέτα μετά το ψήσιμο για να ολοκληρωθεί η παλέτα γεύσεων.

Ψώνια: ρεβίθια, πιπεριές (κόκκινες, κίτρινες, πορτοκαλί), κρεμμύδι, καρότα, σκόρδο, κίμινο, καπνιστή πάπρικα, νιφάδες μπούκοβο, χυμός ντομάτας, φέτα.

Πέμπτη

Μπούτια κοτόπουλο με γλυκόξινη σάλτσα και ρύζι: μπορούν να είναι ολόκληρα μπούτια του κοτόπουλου, ή μόνο τα κοπανάκια, που θα ψηθούν και πιο γρήγορα.

Ψώνια: μπούτια κοτόπουλου, ξύδι, μέλι, σόγια, σκόρδο, φρέσκο κρεμμυδάκι, κορν φλάουρ, ρύζι μπασμάτι.

Παρασκευή

Σπανακόπιτα με χωριάτικο φύλλο: η απόλυτη παραδοσιακή νοστιμιά, η πιο δυνατή γεύση θαλπωρής. Στο σπίτι μας, φτιάχνουμε το μεγαλύτερο ταψί που μπορούμε, γιατί γίνεται μάχη.

Ψώνια: 1 πακέτο χωριάτικο χοντρό φύλλο βέργας, σπανάκι (φρέσκο ή κατεψυγμένο), πράσα, κρεμμύδι, φέτα τρίμμα, αυγό, άνηθο, λίγο μοσχοκάρυδο.



