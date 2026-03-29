Περσική συνταγή για κουνουπίδι με καυτερές πιπεριές και μπαχαρικά

Gholpi θα πει κουνουπίδι στα περσικά.

Το πιάτο Gholpi, που μαγειρεύεται στο Αφγανιστάν, κυρίως, είναι κουνουπίδι με καυτερές πιπεριές και μπαχαρικά.

Πάντως και η γιαγιά μου που δεν έχει καταγωγή ούτε από Περσία, ούτε από Αφγανιστάν, έφτιαχνε συχνά κουνουπίδι κοκκινιστό με σκόρδο.

Και αυτό το ανατολίτικο πιάτο, ψήνεται σε βαθύ τηγάνι ή γουόκ σε περίπου 20 λεπτά.

Σερβίρουμε το κουνουπίδι, με τη σάλτσα του και ζεστά ινδικά ψωμιά naan ή αραβικές πίτες.

Gholpi – πικάντικο κουνουπίδι

Υλικά:

1 μεγάλο κρεμμύδι, χοντροκομμένο

1/4 της κούπας φυτικό λάδι

3 μέτριες πράσινες καυτερές πιπεριές

2 κ.σ. πελτές ντομάτας

2 κ.γ. σκόνη curry

1 κ.γ. σκόνη τσίλι

1/2 κ.γ. garam masala

1/2 κ.γ. φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

1/4 κ.γ. κουρκουμάς

1 μεγάλο κουνουπίδι, σε φουντίτσες

180 ml νερό (3/4 κούπας)

1 κ.γ. χονδρό αλάτι

Εκτέλεση:

Ζεσταίνουμε ένα μεγάλο βαθύ τηγάνι ή wok σε μέτρια προς δυνατή φωτιά.

Βάζουμε τα κρεμμύδια και τα σοτάρουμε χωρίς λάδι, για 4 λεπτά με το καπάκι όσο γίνεται κλειστό, ώστε να μαλακώσουν και να βγάλουν ατμό.

Αν αρχίζουν να καίγονται, χαμηλώνουμε τη φωτιά.

Προσθέτουμε το λάδι, μειώνουμε τη φωτιά σε μέτρια και σοτάρουμε 2 λεπτά μέχρι τα κρεμμύδια να γίνουν διάφανα.

Κόβουμε μία πιπεριά σε λεπτές φέτες και την προσθέτουμε στο τηγάνι, μαζί με τον πελτέ, το curry, τη σκόνη τσίλι, το garam masala, το πιπέρι και τον κουρκουμά. Σοτάρουμε 2 λεπτά ανακατεύοντας.

Ρίχνουμε τις φουντίτσες κουνουπιδιού, το νερό και το αλάτι.

Καλύπτουμε με καπάκι και μαγειρεύουμε 15 λεπτά, ανακατεύοντας πού και πού, μέχρι να μαλακώσει το κουνουπίδι. Δοκιμάζουμε και προσαρμόζουμε το αλάτι.

Σε μικρό τηγάνι σε δυνατή φωτιά βάζουμε τις υπόλοιπες 2 πιπεριές ολόκληρες και τις ψήνουμε μέχρι να μαυρίσουν σε όλες τις πλευρές, γυρίζοντάς τες κάθε 2–3 λεπτά (θα βγάλουν καπνό).

Σερβίρουμε το κουνουπίδι σε πιατέλα, τοποθετούμε από πάνω τις ξεροψημένες πιπεριές και συνοδεύουμε με ζεστά ινδικά ψωμιά naan ή αραβικές πίτες.