Πίτα του ψαρά και χοιρινό φιλέτο με βερίκοκα ξεχωρίζουν στο μενού της επόμενης εβδομάδας

Στην καρδιά του ελληνικού καλοκαιριού, βρισκόμαστε και τα πιάτα που σας προτείνουμε είναι και παραδοσιακά, αλλά και με έμπνευση από τις μεσογειακές κουζίνες.

Γιατί εκεί ακριβώς, βρίσκεται η χαρά της μαγειρικής, στην προσαρμογή των συνταγών σε όποια συνθήκη και στην όποια ανάγκη θέλουμε να καλύψουμε.

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Η καθημερινότητα και τα γεύματά της, μπορούν να έχουν χαρακτήρα και να βασίζονται σε διαφορετικές ιδέες, κάθε φορά.

Και αυτό το μενού αντλεί έμπνευση από την ελληνική παράδοση, τις εποχικές πρώτες ύλες, σε συνδυασμό με σύγχρονες τεχνικές.

Τα λαχανικά του καλοκαιριού, τα εκλεκτά ψάρια, τα ποιοτικά κρέατα και τα αρωματικά βότανα πρωταγωνιστούν σε αυτό το μενού φρεσκάδας και αυθεντικότητας.

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Το μενού της επόμενης εβδομάδας

Δευτέρα

Παραδοσιακά γεμιστά: Η αυθεντική γεύση του ελληνικού καλοκαιριού, μπαίνει στο μεγάλο ταψί του φούρνο, για να την απολαμβάνουμε δύο μέρες, απευθείας από τη φωτιά ή από το ψυγείο.

Ψώνια: Ντομάτες, πιπεριές, κολοκύθια, μελιτζάνες, ρύζι, κρεμμύδι, σκόρδο, μαϊντανός, δυόσμος, ντομάτα τριμμένη, ελαιόλαδο, πατάτες, αλάτι, πιπέρι.

Τρίτη

Πίτα του ψαρά με σολομό, μπακαλιάρο και πουρέ πατάτας: Θαλασσινή νοστιμιά με comfort χαρακτήρα και τη ζεστασιά της σπιτικής κουζίνας.

Ψώνια: Σολομός, μπακαλιάρος, πατάτες, γάλα, βούτυρο, κρεμμύδι, πράσο, φινόκιο, καρότο, αλεύρι, ζωμός ψαριού, άνηθος, μαϊντανός, λεμόνι.

Τετάρτη

Κολοκυθόπιτα με πιπεριές: τα λαχανικά μας μπαίνουν σε ό,τι φύλλο μας αρέσει, ακόμα και σε χειροποίητο αν έχουμε κέφι να ανοίξουμε το δικό μας.

Ψώνια: Κολοκυθάκια, πιπεριές (όλα τα χρώματα), φύλλο, φέτα, ανθότυρο ή μυζήθρα, αυγά, κρεμμύδι, άνηθος, δυόσμος.

Πέμπτη

Κεφτέδες κοτόπουλου με λεμονάτη σάλτσα: αυτή η σάλτσα μπορεί να «ντύσει», όποιο συνοδευτικό μας αρέσει: ρύζι, πατάτες, λαχανικά, ή ζυμαρικά.

Ψώνια: κιμά από στήθος και μπούτι κοτόπουλου, κρεμμύδι, αυγό, φρυγανιά, μαϊντανός, άνηθος, σκόρδο, λεμόνι, ζωμός κοτόπουλου, βούτυρο, αλεύρι.

Παρασκευή

Ψαρονέφρι με σάλτσα βερίκοκο και καβουρδισμένο χοντρό φιδέ: αραβο-μεσογειακό πιάτο, με πολλά άρωματα. Μπορείτε να βάλετε λεπτό ή χονδρό φιδέ ή να προσθέσετε ξηρούς καρπούς.

Ψώνια: Ψαρονέφρι, βερίκοκα, λευκό κρασί, πελτές, μέλι, ζωμός, βούτυρο, χοντρός φιδές, θυμάρι.