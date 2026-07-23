Συνταγή για ροδακινόπιτα σιροπιαστή με φύλλο κρούστας

Λίγα φρούτα είναι τόσο στενά συνδεδεμένα με το ελληνικό καλοκαίρι όσο το ροδάκινο.

Ζουμερό, αρωματικό και φυσικά γλυκό, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους καρπούς της ελληνικής γης, με την παραγωγή του να συγκεντρώνεται κυρίως στη Μακεδονία.

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Οι γλυκιές πίτες με φύλλο αποτελούν διαχρονικό κεφάλαιο της ελληνικής ζαχαροπλαστικής παράδοσης.

Το «σπασμένο» φύλλο κρούστας απορροφά το αρωματικό μείγμα γιαουρτιού και αυγών, δημιουργώντας μια αφράτη και ταυτόχρονα ελαφρώς τραγανή υφή.

Η μικρή προσθήκη κανέλας στο σιρόπι αναδεικνύει φυσικά τα αρώματα του ροδάκινου χωρίς να τα καλύπτει.

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Ροδακινόπιτα σιροπιαστή με φύλλο κρούστας

Υλικά:

Για την πίτα:

250 γρ. φύλλο κρούστας (½ πακέτο)

4 αυγά

200 γρ. γιαούρτι

200 γρ. ζάχαρη

100 ml ηλιέλαιο

επιπλέον λίγο ηλιέλαιο για το ταψί

5 γρ. μπέικιν πάουντερ

1 βανιλίνη ή 1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

40 γρ. μαρμελάδα ροδάκινο

2 ώριμα ροδάκινα (περίπου 300 γρ.), κομμένα σε μικρούς κύβους

Για το σιρόπι:

240 ml νερό

100 γρ. ζάχαρη

1 κ.γ. κανέλα

Εκτέλεση:

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C στη λειτουργία του αέρα και αλείφουμε ελαφρά με ηλιέλαιο ένα μεσαίο ταψί.

Παίρνουμε τα φύλλα κρούστας και τα θρυμματίζουμε με τα χέρια μας απευθείας μέσα στο ταψί, ώστε να καλύψουν ομοιόμορφα τη βάση.

Σε μεγάλο μπολ χτυπάμε τα αυγά μαζί με τη ζάχαρη μέχρι να αποκτήσουμε ένα λείο και αφράτο μείγμα.

Προσθέτουμε το γιαούρτι και το ηλιέλαιο και συνεχίζουμε το ανακάτεμα μέχρι να ομογενοποιηθούν πλήρως τα υλικά.

Ενσωματώνουμε το μπέικιν πάουντερ, τη βανίλια και τη μαρμελάδα ροδάκινο, ανακατεύοντας ώστε να διαλυθούν καλά μέσα στο μείγμα.

Ρίχνουμε τα κομμάτια του ροδάκινου και τα ανακατεύουμε απαλά για να κατανεμηθούν ομοιόμορφα.

Μεταφέρουμε το μείγμα στο ταψί με το τριμμένο φύλλο και ανακατεύουμε ελαφρά ώστε τα υγρά να βρέξουν όλα τα κομμάτια του φύλλου.

Ψήνουμε για 30-35 λεπτά ή μέχρι η επιφάνεια να αποκτήσει όμορφο χρυσαφένιο χρώμα και το γλυκό να σταθεροποιηθεί.

Όσο η πίτα ψήνεται, ετοιμάζουμε το σιρόπι. Τοποθετούμε σε μικρό κατσαρολάκι το νερό, τη ζάχαρη και την κανέλα και αφήνουμε το μείγμα να βράσει για 2-3 λεπτά από τη στιγμή που θα ξεκινήσει ο βρασμός.

Αποσύρουμε το σιρόπι από τη φωτιά και το διατηρούμε ζεστό.

Μόλις βγάλουμε την πίτα από τον φούρνο, την περιχύνουμε αμέσως με το ζεστό σιρόπι, φροντίζοντας να πάει παντού.

Αφήνουμε το γλυκό να απορροφήσει το σιρόπι και να κρυώσει εντελώς, πριν το κόψουμε.



