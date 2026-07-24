Συνταγή για σαβόρο σκουμπρί

Το σαβόρο, το συναντάμε στις Κυκλάδες αλλά και στο Ιόνιο.

Έχει και αυτό, βασικό του συστατικό, το ξύδι.

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Προσέχουμε και δεν δυναμώνουμε τη φωτιά, γιατί το ξίδι δεν πρέπει να εξατμιστεί γρήγορα.

Το δεντρολίβανο και το σκόρδο ολοκληρώνουν τα αρώματα, ενώ οι σταφίδες διακόπτουν, κάπως, την έντονη οξύτητα.

Σερβίρουμε ιδανικά, το σαβόρο, σε θερμοκρασία δωματίου, όχι καυτό.

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Σκουμπρί σαβόρο

Υλικά (για 4 άτομα):

1.200 γρ. σκουμπρί, καθαρισμένο σε φιλέτα ή κομμάτια

120 γρ. ελαιόλαδο

120 γρ. ξίδι από κρασί (λευκό ή κόκκινο)

120 γρ. νερό

120 γρ. κρεμμύδι, σε λεπτές φέτες

15 γρ. σκόρδο (3 σκελίδες), σε λεπτές φέτες

10 γρ. δεντρολίβανο φρέσκο ή 3 γρ. ξερό

25 γρ. σταφίδες μαύρες ή ξανθές

5 γρ. αλάτι

2 γρ. μαύρο πιπέρι

1 φύλλο δάφνης (προαιρετικά)

Εκτέλεση:

Σε πλατιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε ελαφρά το κρεμμύδι για 4–5 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει χωρίς να πάρει χρώμα.

Προσθέτουμε το σκόρδο και το δεντρολίβανο και ανακατεύουμε για 1 λεπτό, ώστε να απελευθερωθούν τα αρώματά τους.

Ρίχνουμε το ξίδι και το νερό και αφήνουμε το μείγμα να πάρει μια βράση. Προσθέτουμε τις σταφίδες και τη δάφνη και σιγοβράζουμε για 5 λεπτά.

Τοποθετούμε το σκουμπρί στην κατσαρόλα σε μία στρώση και αλατοπιπερώνουμε.

Σιγομαγειρεύουμε για περίπου 12–15 λεπτά, χωρίς έντονο ανακάτεμα, μέχρι να ψηθεί το ψάρι και να δέσει ελαφρά η σάλτσα.

Αποσύρουμε από τη φωτιά και αφήνουμε το φαγητό να σταθεί τουλάχιστον 30 λεπτά πριν το σερβίρισμα.