Συνταγή για υγιεινό τσιζκέικ λεμόνι στο ποτήρι με τυρί cottage

Το τσιζκέικ ήταν πάντα το γλυκό της ισορροπίας.

Ανάμεσα στην οξύτητα και τη γλύκα, τη δροσιά και τη βουτυράτη αίσθηση, έγινε μία από τις πιο αγαπητές γλυκές δημιουργίες παγκοσμίως.

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Η ανάγκη για πιο ελαφριά επιδόρπια έχει οδηγήσει σε μια νέα γενιά συνταγών που διατηρούν τον χαρακτήρα του κλασικού γλυκού, μειώνοντας παράλληλα τα λιπαρά και αυξάνοντας τη θρεπτική τους αξία.

Το τυρί cottage αποτελεί ίσως το πιο συνηθισμένο παράδειγμα αυτής της τάσης.

Με ήπια γεύση, υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και φυσική κρεμώδη υφή όταν πολτοποιηθεί, μεταμορφώνεται σε μια βελούδινη βάση που θυμίζει εντυπωσιακά το παραδοσιακό cream cheese.

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Τσιζκέικ λεμόνι με τυρί cottage

Υλικά (για 4 ποτήρια):

Για την κρέμα:

400 γρ. τυρί cottage χαμηλών λιπαρών

60 γρ. μέλι ή γλυκαντικό της επιλογής μας

60 ml φρεσκοστυμμένος χυμός λεμονιού

ξύσμα από 1 λεμόνι

5 ml εκχύλισμα βανίλιας

Για τη βάση και το σερβίρισμα:

80 γρ. μπισκότα digestive, θρυμματισμένα

λίγο επιπλέον ξύσμα λεμονιού για το γαρνίρισμα

Εκτέλεση:

Τοποθετούμε το τυρί cottage, το μέλι ή το γλυκαντικό, τον χυμό λεμονιού, το ξύσμα λεμονιού και τη βανίλια, σε πολυκόφτη ή μπλέντερ.

Χτυπάμε μέχρι να δημιουργηθεί μια λεία και βελούδινη κρέμα χωρίς σβώλους.

Μοιράζουμε στον πάτο των ποτηριών λίγη ποσότητα από τα θρυμματισμένα μπισκότα.

Προσθέτουμε από πάνω την κρέμα λεμονιού και συνεχίζουμε με δεύτερη στρώση μπισκότου, αν επιθυμούμε.

Καλύπτουμε τα ποτήρια και τα μεταφέρουμε στο ψυγείο για τουλάχιστον 2 ώρες ώστε να παγώσουν και να δέσουν οι γεύσεις.

Πριν από το σερβίρισμα πασπαλίζουμε με επιπλέον ξύσμα λεμονιού και λίγα θρυμματισμένα μπισκότα.

Σερβίρουμε καλά παγωμένο.