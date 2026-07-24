Το παριζιάνικο Cuisine κάνει στάση στην Αθήνα

Η Αθήνα συνεχίζει να προσελκύει ενδιαφέρουσες διεθνείς αφίξεις και αυτή τη φορά η στάση γίνεται από το Παρίσι. Το Cuisine, το εστιατόριο του Takao Inazawa, έρχεται για πρώτη φορά στην ελληνική πρωτεύουσα, φιλοξενούμενο στο Birdman και στο Ekiben South, για δύο βραδιές στις 25 και 26 Ιουλίου που εξερευνούν τη συνάντηση της ιαπωνικής λεπτότητας με τη γαλλική μαγειρική τεχνική.

Η αθηναϊκή γαστρονομική σκηνή συνεχίζει να προσελκύει ενδιαφέρουσες διεθνείς αφίξεις και αυτή τη φορά η πρόσκληση έρχεται από το Παρίσι. Το Cuisine, το εστιατόριο του Takao Inazawa, μεταφέρει για δύο ημέρες στην πόλη τη δική του μαγειρική φιλοσοφία, η οποία συνδυάζει τη γαστρονομική κουλτούρα της Ιαπωνίας και της Γαλλίας, με την εποχικότητα και την πρώτη ύλη να βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο. Το Σάββατο 25 Ιουλίου η δράση ξεκινά στο Birdman στο ιστορικό κέντρο, ενώ μία ημέρα αργότερα, την Κυριακή 26 Ιουλίου, το γευστικό ταξίδι συνεχίζεται στο Ekiben South στη Γλυφάδα.

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Ποιο είναι όμως το Cuisine; Το συγκεκριμένο εστιατόριο άνοιξε τις πόρτες του το 2019, στο 9ο διαμέρισμα του Παρισιού και πολύ γρήγορα ξεχώρισε για έναν τρόπο μαγειρικής που αποδεικνύει πως η απλότητα, η ισορροπία και η μαγειρική δεξιότητα όταν συνυπάρχουν δημιουργούν πιάτα που αναδεικνύουν στο έπακρο την πρώτη ύλη χωρίς περιττές επιδείξεις.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Birdman Japanese Bar & Grill (@birdmanathens)

Ο Takao Inazawa έχει διαμορφώσει ένα ύφος που συνδυάζει το ένστικτο με την κομψότητα. Έχοντας περάσει από τις κουζίνες σημαντικών εστιατορίων του Παρισιού, δημιούργησε ένα εστιατόριο, στο οποίο το μενού εξελίσσεται διαρκώς, ακολουθώντας τη διαθεσιμότητα της αγοράς. Η εμπειρία συμπληρώνεται από μια ιδιαίτερα προσεγμένη λίστα κρασιών ήπιας οινοποίησης και βιολογικών, γεγονός που εκφράζει τη συνολική άποψη του εστιατορίου γύρω από την αυθεντικότητα και τη φροντισμένη φιλοξενία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη EKIBEN KITCHEN (@ekibenathens)

Οι δύο εμφανίσεις του σεφ δεν θα είναι ίδιες. Αντίθετα, κάθε χώρος θα αποτελέσει αφορμή για μια διαφορετική μαγειρική προσέγγιση της κουζίνας του Inazawa. Παράλληλα, τόσο στο Birdman όσο και στο Ekiben South, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν ειδικά σχεδιασμένες cocktail lists, οι οποίες δημιουργήθηκαν με Votanikon Gin, Otto’s Athens Vermouth και Skinos Mastiha.

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Το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Birdman ο Takao Inazawa αναλαμβάνει τις φωτιές του εστιατορίου, δημιουργώντας ένα à la carte μενού που περιστρέφεται γύρω από τα yakitori, τις ωμές παρασκευές, τον καπνό, τις οξύτητες και το χαρακτηριστικό umami, χωρίς να λείπουν και ορισμένες εκπλήξεις που θα παρουσιαστούν αποκλειστικά εκείνη τη βραδιά. Την ατμόσφαιρα θα συμπληρώσει μουσικά ο Beastial Floor, ο οποίος αναλαμβάνει τα decks.

Στις 26 Ιουλίου, στο Ekiben South της Γλυφάδας ο Inazawa θα παρουσιάσει ένα εντελώς διαφορετικό μενού, σχεδιασμένο ειδικά για το συγκεκριμένο εστιατόριο, με έμφαση στη φρεσκάδα, στις εποχικές πρώτες ύλες και στις ξεκάθαρες ισορροπίες των γεύσεων, με απόλυτη προσήλωση στην ποιότητα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη EKIBEN KITCHEN (@ekibenathens)

Η συνεργασία του Cuisine με το Birdman και το Ekiben South εντάσσεται στη σειρά διεθνών συνεργασιών που επιμελείται η Green Garlic Management, συνεχίζοντας τον διάλογο ανάμεσα στην Αθήνα και μερικούς από τους πιο ενδιαφέροντες χώρους φιλοξενίας της Ευρώπης. Κοινός παρονομαστής παραμένει η αγάπη για τον χαρακτήρα, τη δεξιοτεχνία και τη σύγχρονη κουλτούρα της εστίασης που εκφράζουν τα εστιατόρια του Άρη Βεζενέ. Επίσημος χορηγός αερομεταφορών είναι η AEGEAN, ενώ οι ειδικές cocktail lists των δύο guest shifts δημιουργήθηκαν με την υποστήριξη της Concepts S.A.. Για όσους αγαπούν να ανακαλύπτουν νέες γαστρονομικές συνεργασίες πριν γίνουν θέμα συζήτησης, αυτό το διήμερο δύσκολα θα περάσει απαρατήρητο.

Info

Για κρατήσεις και περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες:

Birdman Japanese Pub & Grill: https://www.birdman.gr/

Ekiben Kitchen / Ekiben South: https://www.ekibenkitchen.com/

25 και 26 Ιουλίου