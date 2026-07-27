Συνταγή για σιροπιαστή μελαχρινή Νάξου

Ένα παραδοσιακό γλύκισμα, που γίνεται σε κάθε γιορτινή περίσταση στη Νάξο.

Έχει πολλές παραλλαγές, αφού το συναντάμε σε πολλά μέρη της Ελλάδας.

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Και σιροπισμένο και απλώς ως κέικ.

Τα αρώματα είναι πάντα εκεί, η κανέλα ή το γαρύφαλλο ή συνδυασμός των δύο, αν σας αρέσει.

Σας θυμίζω, το σωστό σιρόπιασμα, λέει χλιαρό σιρόπι σε γλυκό που μόλις βγήκε από τον φούρνο.

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Μελαχρινή Νάξου

Υλικά (για ταψί 28 εκ.) :

Για το κέικ :

250 γρ. ελαιόλαδο (ή βούτυρο αγελάδος)

220 γρ. ζάχαρη

4 αυγά

200 γρ. γιαούρτι πλήρες

320 γρ. αλεύρι γ.ο.χ.

12 γρ. μπέικιν πάουντερ

1 κ.γ. κανέλα (3–4 γρ.)

1 πρέζα αλάτι

150 γρ. καρύδια χοντροκομμένα

1 βανίλια ή 5 γρ. εκχύλισμα βανίλιας

Για το σιρόπι :

300 γρ. ζάχαρη

300 γρ. νερό

1 ξυλάκι κανέλας

1 φλούδα λεμονιού

Εκτέλεση :

Χτυπάμε το ελαιόλαδο με τη ζάχαρη μέχρι να ομογενοποιηθούν ελαφρά.

Προσθέτουμε τα αυγά ένα-ένα και συνεχίζουμε το ανακάτεμα.

Ρίχνουμε το γιαούρτι και τη βανίλια και ανακατεύουμε να δέσει το μείγμα.

Σε άλλο μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι, το μπέικιν, την κανέλα και το αλάτι.

Ενώνουμε τα στερεά με τα υγρά και ανακατεύουμε απαλά μέχρι να έχουμε ομοιογενή ζύμη.

Προσθέτουμε τα καρύδια και τα ενσωματώνουμε.

Αδειάζουμε σε βουτυρωμένο ή λαδωμένο ταψί και ψήνουμε στους 170°C για 45–55 λεπτά.

Για το σιρόπι : Βράζουμε όλα τα υλικά για 5–6 λεπτά από τη στιγμή που θα πάρουν βράση και το αφήνουμε να γίνει χλιαρό.

Σιροπιάζουμε το ζεστό κέικ με το χλιαρό σιρόπι και το αφήνουμε να το απορροφήσει πλήρως πριν το κόψουμε.